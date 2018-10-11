Россию приготовили к ноябрьскому «удару» США

По поводу ноябрьских санкций звучат прогнозы один страшнее другого

Чем ближе день введения обещанных американцами санкций, тем больше возникает страшных прогнозов того, к чему они смогут привести. Что же пророчат России лидеры экономического мнения и так ли уж страшен черт, как его малюют?

«Газпром» и Если США введут в отношении крупнейших энергетических компаний России — «Роснефть» ЛУКОЙЛ — столь же жесткие санкции, как те, что были введены против UC Rusal , то стоит ждать краха энергосистемы Европы, заявил глава BP Боб Дадли на проходящей в Лондоне конференции Oil & Money. Для самой России это будет означать не менее серьезный удар, можно продолжить мысль Дадли. Продажа нефти и газа по-прежнему приносит стране половину всех экспортных доходов.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) при самом стрессовом сценарии ждет в 2019 году повышения ключевой ставки ЦБ до 12% (сегодня 7,5%), разгон инфляции до 8% (сегодня 4%) и падения ВВП России на 2,5%. Об этом накануне заявил эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов

«В принципе, мы видели и сильнее. То есть кажется, что это не так страшно. Но в моменте этот сценарий кажется очень похожим на сценарий, который реализовался в 2014 году, хотя там была всего одна причина», — сказал он.

Надо пояснить, что стрессовый сценарий может реализоваться при срабатывании сразу нескольких условий. Кроме введения новых санкций США против России в ноябре это также падение экспорта из России из-за торговых войн, шоки предложения на сырьевых рынках, эндогенная (внутренняя) рецессия в США, долговой кризис в Китае и бюджетные кризисы с финансовым стрессом в отдельных странах Европы.

Наконец, усиление санкций против РФ может сделать недостижимыми многие поставленные президентом цели и даже привести к рецессии, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин , выступая на правлении РСПП . В частности, даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5%, как требует президент, то вот снизить бедность на 50%, а это тоже цель президента, будет сложней. Кудрин считает, что в лучшем случае за шесть лет снизим бедность на 30%.

При этом санкции могут не дать России расти.

«Санкционные проблемы создают большие риски для темпов роста в ближайшие годы. Уже есть сценарии того, что те санкции, которые рассматриваются, могут привести к рецессии в следующем году», — заявил Кудрин.

Все эти сценарии в принципе нельзя назвать невозможными. Но надо понимать, что экономисты не могут не рассматривать самые страшные сценарии, однако это не означает, что они считают их самыми вероятными.

Тот же Боб Дадли, говоря о риске энергетической катастрофы Европы из-за санкций США против российских компаний, не верит в реальность такого сценария.

«Я не думаю, что это случится… Это уже чуть-чуть слишком», ­— сказал он.

У АКРА кроме стрессового сценария, как и положено, есть еще два менее страшных прогноза.

Многие экономисты все-таки склонны верить, что совсем избежать уже анонсированных санкций от США, конечно, не получится, однако их вариант не будет жестким. Так, международное рейтинговое агентство Fitch накануне заявило, что ожидает смягчения потенциальных новых санкций США в отношении российских банков. Они будут смягчены «ввиду стремления избежать существенных убытков у американских и международных контрагентов» российских банков. Влияние же других санкций, в том числе в отношении госдолга, считают аналитики Fitch, может быть в достаточной мере сглажено для банков за счет собственных ресурсов и поддержки со стороны государства.

Чем же опасны американские санкции самим американцам? Например, ограничения на корреспондентские счета бьют по российским экспортерам: они не смогут конвертировать долларовую выручку в рубли для выплаты зарплат, оплаты поставщикам и налогов. По спирали это скажется на всей цепочке поставок, а значит, ударит по американским и международным компаниям и их инвесторам.

Во-вторых, от удара по крупным коммерческим банкам с большой депозитной базой в итоге пострадают простые граждане, так как банки просто не смогут обслуживать валютные обязательства. А это «будет противоречить заявлениям администрации США о том, что санкции не направлены против простых людей», отмечают аналитики.

Наконец, санкции США могут привести к замораживанию американских же активов, попавших под санкции.

Но вот на запрет инвесторам из США владеть новыми выпусками суверенного долга в Белом доме скорее пойдут. Это может привести к отрицательной переоценке госбумаг в портфелях российских банков и ослаблению курса рубля. Однако при таком сценарии Банк России может помочь банкам, разрешив временно не проводить переоценку бумаг по рыночной стоимости и использовать льготный обменный курс для оценки активов в иностранной валюте, считают эксперты Fitch.