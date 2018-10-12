Бизнес дедолларизирует торговые расчеты

СМИ: Российский бизнес пытается дедолларизировать торговые расчёты

Российские предприниматели ищут возможность вести торговые расчёты не в долларах, а в рублях и других валютах.

Об сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные и банковские организации, а также на представителей бизнеса.

Издание отмечает, что в настоящий момент банки фиксируют запросы российских компаний на ведение торговых расчётов в рублях, евро, юанях и индийских рупиях.

По его словам, компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют.