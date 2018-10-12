РФ может дать Белоруссии кредит на 630 млн долларов

Минфин рассматривает кредит для Белоруссии на 630 миллионов долларов

Минфин РФ в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов

"В следующем году будем рассматривать вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед РФ, это сумма около 630 миллионов долларов", — сказал Силуанов.

Белоруссия с 2017 года ведет переговоры с Россией о предоставлении кредита на 1 миллиард долларов для рефинансирования части выплат по внешнему долгу страны.

Силуанов признал, что "запросная позиция была 1 миллиард долларов.

"Но это подразумевает все долги: перед Россией, перед Евразийским фондом", — пояснил он.