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РФ может дать Белоруссии кредит на 630 млн долларов
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Минфин рассматривает кредит для Белоруссии на 630 миллионов долларов 

РИА Новости + ещё 10 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В следующем году будем рассматривать вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед РФ, это сумма около 630 миллионов долларов", — сказал Силуанов.
Белоруссия с 2017 года ведет переговоры с Россией о предоставлении кредита на 1 миллиард долларов для рефинансирования части выплат по внешнему долгу страны.
Силуанов признал, что "запросная позиция была 1 миллиард долларов.
"Но это подразумевает все долги: перед Россией, перед Евразийским фондом", — пояснил он.
"Мы сейчас говорим только о готовности рассмотреть вопрос рефинансирования основного тела по долгам перед РФ", — заявил Силуанов.
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