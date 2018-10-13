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В России назвали худший сценарий торговой войны
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Названы риски для экономик развивающихся стран 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Финансовая G20 во время встречи на полях ежегодных совещаний Международного валютного фонда и группы Всемирного банка на Бали обсудила риски изменения ситуации в мировой экономике к худшему. Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
Началась «крупнейшая торговая война»
В центре внимания оказалась возможность резкого ухудшения ситуации в развивающихся странах. Темпы роста их экономик могут упасть под влиянием таких факторов, как удорожание заемных средств, укрепление доллара к их национальным валютам и внутренних проблем, уточнил Сторчак.
"Резко увеличилось долговое бремя нескольких стран формирующихся рынков и не только их, по сравнению с тем долгом, что был после кризиса в 2007 году. Изменилась существенно структура этого долга. Трудно четко обозначить, что представляет большую угрозу — объем или структура", — сказал Сторчак.
По его словам, таким странам рекомендовали формировать международные резервы, хотя не все финансисты были согласны с таким решением.
На встрече также обсудили противоречия в сфере торговли.
"Один из коллег сказал — торговую войну объявил один, а расхлебывают ее все", — заявил замглавы Минфина.
Он указал на то, что возникшую напряженность необходимо устранить, так как она увеличивает финансовую волатильность.
Сторчак отметил, что худший сценарий развития торговой войны — это когда ограничения будут касаться и товаров, и услуг. На сегодняшний день рестрикции затрагивают только торговлю товарами, напомнил он.
Кроме того, обеспокоенность у членов "финансовой двадцатки" вызвал рост доли небанковского сектора в структуре государственного и корпоративного долга как развивающихся, так и развитых стран, подчеркнул замминистра финансов. Для решения этой проблемы будет вестись работа, заверил он.
Вопросы российской экономики и финансов практически не затрагивались в ходе встреч, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
"У нас чуть ли не единственная страна, прогноз по экономическому росту которой повысили в МВФ. По всем остальным странам либо не изменился, либо понизился", — отметила она.
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