Экономист рассказал о «долларе по 500»

Доллар по 500: экономист о возможных последствиях дедолларизации

Отказ России от доллара приведет к росту его стоимости на черном рынке до 500 рублей. Об этом « Московскому комсомольцу » заявил Александр Разуваев , директор аналитического департамента компании «Альпари».

В конце июля в американский Сенат был внесен законопроект о новых санкциях против России. Среди прочего документ подразумевает запрет крупнейшим банкам на операции в США.

В середине августа глава аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий заявил, что это может привести либо к заморозке долларовых вкладов рядовых россиян, либо к их принудительной конвертации в другую валюту.

Позже эту информацию частично подтвердил президент ВТБ Андрей Костин , по словам которого, санкции не помешают россиянам получить свои деньги назад, а в какой валюте — это «отдельная история».

В свою очередь, Александр Разуваев напомнил, что в начале 1980-х годов в Советском Союзе официально стоивший 67 копеек доллар продавался на черном рынке по три-пять рублей.