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Экономист рассказал о «долларе по 500»
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Доллар по 500: экономист о возможных последствиях дедолларизации 

Рамблер + ещё 1 5 часов назад
Отказ России от доллара приведет к росту его стоимости на черном рынке до 500 рублей. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании «Альпари».
В конце июля в американский Сенат был внесен законопроект о новых санкциях против России. Среди прочего документ подразумевает запрет крупнейшим банкам на операции в США.
В середине августа глава аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий заявил, что это может привести либо к заморозке долларовых вкладов рядовых россиян, либо к их принудительной конвертации в другую валюту.
Позже эту информацию частично подтвердил президент ВТБ Андрей Костин, по словам которого, санкции не помешают россиянам получить свои деньги назад, а в какой валюте — это «отдельная история».
В свою очередь, Александр Разуваев напомнил, что в начале 1980-х годов в Советском Союзе официально стоивший 67 копеек доллар продавался на черном рынке по три-пять рублей.
«Отмена доллара в настоящее время, вероятно, повлечет за собой аналогичную ситуацию», — считает он.
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