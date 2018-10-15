Россия поможет Ирану обойти американские санкции, пишут СМИ

Россия будет помогать Ирану в создании механизма обхода санкций США, сообщает издание Mako.co.il со ссылкой на секретный документ министерства иностранных дел Израиля.

Отмечается, что этот механизм был одобрен главами России, Ирана и Турции на трехстороннем саммите, прошедшем в Тегеране седьмого сентября.

EXCLUSIVE: A secret Israel MFA document describes how #Russia plans to aid #Iran in subverting new US sanctions against Iranian oil.

How will it work? pic.twitter.com/6LnUyXwdXh— Dana Weiss (@danawt) 14 октября 2018 г. Как поясняет автор статьи Дана Вайс на своей странице в Twitter, Иран будет поставлять свою нефть на российские нефтеперерабатывающие заводы в Каспийском море, а затем эта нефть будет отправляться на международный рынок как российская.

Кроме того, как утверждает журналистка, создание такого механизма поддержат и европейские страны, которые хотят таким способом сохранить ядерную сделку с Ираном.

Ранее страны-члены "пятерки" (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза.