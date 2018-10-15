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Россия поможет Ирану обойти американские санкции
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Россия поможет Ирану обойти американские санкции, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия будет помогать Ирану в создании механизма обхода санкций США, сообщает издание Mako.co.il со ссылкой на секретный документ министерства иностранных дел Израиля.
Отмечается, что этот механизм был одобрен главами России, Ирана и Турции на трехстороннем саммите, прошедшем в Тегеране седьмого сентября.
Как поясняет автор статьи Дана Вайс на своей странице в Twitter, Иран будет поставлять свою нефть на российские нефтеперерабатывающие заводы в Каспийском море, а затем эта нефть будет отправляться на международный рынок как российская.
Кроме того, как утверждает журналистка, создание такого механизма поддержат и европейские страны, которые хотят таким способом сохранить ядерную сделку с Ираном.
Ранее страны-члены "пятерки" (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
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