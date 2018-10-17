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Россия сократила «вложения в США»
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Россия в августе сократила вложения в гособлигации США до $14 млрд 

РИА Новости + ещё 16 5 часов назад
Россия сократила в августе этого года вложения в гособлигации США до 14 миллиардов долларов, следует из опубликованной статистики министерства финансов США.
В последнее время Россия резко сокращает вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и РФ выбыла из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов.
Первую строчку в списке держателей американских гособлигаций по-прежнему занимает Китай. Эта цифра на август составила 1,165 триллионов долларов. На втором месте — Япония с 1,029 триллионами долларов, следом идет Бразилия — 317 миллиардов долларов.
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