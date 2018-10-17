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МЭР заявило о замедлении роста экономики
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МЭР заявило о замедлении роста экономики РФ в III квартале до 1,3% 

Прайм + ещё 12 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития РФ повысило оценку роста ВВП РФ в августе с 1% до 1,1%, в сентябре динамика российской экономики совпала с августовской, при этом в третьем квартале рост ВВП замедлился до 1,3% после 1,9% во втором квартале, говорится в докладе министерства "Картина деловой активности. Октябрь 2018 года".
"Рост ВВП в сентябре, как и в августе, оценивается на уровне 1,1% год к году. По оценке Минэкономразвития России, в третьем квартале 2018 года темп роста ВВП составил 1,3% год к году после 1,9% во втором квартале. Оценка за август была уточнена с учетом пересмотра данных Росстатом", — говорится в документе.
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