МЭР заявило о замедлении роста экономики

Минэкономразвития РФ повысило оценку роста ВВП РФ в августе с 1% до 1,1%, в сентябре динамика российской экономики совпала с августовской, при этом в третьем квартале рост ВВП замедлился до 1,3% после 1,9% во втором квартале, говорится в докладе министерства "Картина деловой активности. Октябрь 2018 года".
"Рост ВВП в сентябре, как и в августе, оценивается на уровне 1,1% год к году. По оценке Минэкономразвития России, в третьем квартале 2018 года темп роста ВВП составил 1,3% год к году после 1,9% во втором квартале. Оценка за август была уточнена с учетом пересмотра данных Росстатом", — говорится в документе.