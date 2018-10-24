Госдума приняла проект бюджета на 2019-2021 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019-2021 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, внесенный правительством.

За принятие документа проголосовало 370 депутатов, против — 65, воздержавшихся не было. Второе чтение запланировано на 14 ноября.

"Та политика, которая заложена в бюджет, направлена, в первую очередь, на реализацию задач, поставленных президентом РФ в майском указе текущего года. Это задачи в нескольких направлениях", — заявил, представляя документ депутатам, первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

В первую очередь, по его словам, это реализация тех национальных целей развития, которые поставлены в указе президента.

"Здесь и задачи в области экономики — вхождение России в пятерку стран с наибольшими объемами экономики. Это и повышение темпов экономического роста выше среднемировых. Это и задача в области социальной, мы говорим о продолжительности жизни наших граждан и вхождении в "клуб 80+" стран, имеющих продолжительность жизни 80 с лишним лет. Это и повышение оплаты труда, это повышение пенсий", — пояснил глава Минфина.

"Все эти задачи, которые поставлены были в майском указе, нашли свое отражение и финансовое обеспечение в проекте бюджета на предстоящую трехлетку", — заверил он.

"Профицитный бюджет — это залог того, что мы в полном объеме сможем выполнить наши обязательства без сокращений, без секвестров, как это раньше иногда проходило. Мы пополним наш запас — резервный фонд с тем, чтобы иметь подушку безопасности на случай влияния извне на нашу экономику. Поэтому, уважаемые депутаты, бюджет отвечает задачам, которые поставлены в указе президента, бюджет защищен от внешних воздействий", — сказал Силуанов.

Алексей Кудрин. "Этот бюджет отражает цели и приоритеты, определенные президентом, и включает распределение расходов на 12 национальных проектов и то, что мы считаем по факту 13-м национальным проектом, это комплексный план модернизации и расширения магистрали инфраструктур. Эти цели и задачи отражены как приоритетные в основных направлениях деятельности правительства. Национальные цели закреплены персонально за ответственными вице-премьерами, теперь мы знаем, с кого спрашивать за исполнение и достижение национальных целей", — заявил, в свою очередь, председатель Счетной палаты РФ

Он считает, что проведение мониторинга достижения всех промежуточных и конечных результатов выполнения нацпроектов, о котором говорил Силуанов, и то, что персонально будет вестись оценка и ответственность за их выполнение, существенно повышает прозрачность работы над национальными проектами.

"Снижается зависимость бюджета от цен на нефть в результате работы жесткого бюджетного правила. Но в целом, я считаю, оно оправдано", — заявил глава контрольного ведомства.

В то же время он обратил внимание на ряд моментов.

"Есть риски большой программы заимствований, которая планируется, и она существенно будет увеличена в следующем году, по сравнению даже с этим годом", — считает Кудрин.

Кроме того, по его словам, данный проект трехлетнего бюджета был представлен в Госдуму "не в действующем законодательстве".

"Соответствующая статья Бюджетного кодекса, которая требует, чтобы бюджет представлялся в действующем законодательстве, была приостановлена предварительно, и, таким образом, мы избежали противоречий законодательству, но я считаю это плохой практикой представления бюджета", — пояснил он.

"По сути, параллельно с рассмотрением в первом чтении основных параметров бюджета принимаются поправки к Бюджетному кодексу и к законодательству, которые рассматривают эти вопросы. И только, например, вчера были в первом чтении приняты поправки по распределению нормативов по акцизу на спирт и другим доходным источникам", — напомнил Кудрин.

В результате, по его словам, получается, что регионы узнают об этом только в последний момент.

"А нераспределенные ресурсы, допустим, на нацпроекты, которые, в том числе пойдут и в субъекты РФ, еще до сих пор даже неизвестны, и будут известны только во втором чтении", — заметил глава Счетной палаты.

"Мне кажется, что нам нужно более полно формировать бюджет при представлении в Госдуму без приостановки статьи, связанной с тем, что бюджет должен представляться в действующем законодательстве, но, я думаю, мы это достигнем в следующие годы", — добавил он.

Комментируя принятый законопроект, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил журналистам, что теперь Госдуме совместно с правительством, экспертами предстоит большая работа по подготовке его ко второму чтению.

"Мало выделить средства, необходимо обеспечить их эффективное использование. В этой связи, на Госдуму ложится огромная ответственность. Нам важно обеспечить парламентский контроль, вести интенсивную работу в своих регионах, потому что все национальные проекты — это решение вполне конкретных задач, строительство конкретных объектов инфраструктуры", — сказал депутат. "Комитеты Госдумы должны взять на контроль реализацию каждой госпрограммы по своему профилю. Необходимо вести эту работу совместно с правительством и со Счетной палатой", — подчеркнул Володин.

О законопроекте

Доходы бюджета РФ в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. При подготовке бюджета кабмин исходил из прогноза ВВП 105,82 триллиона рублей, инфляции — не выше 4,3%.

В следующие два года предусматривается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться. На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона рублей и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). ВВП на эти годы прогнозируется в объеме 110,732 и 118,409 триллиона рублей, инфляция — не выше 3,8% и 4%.

При этом, согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния. В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель, они ожидаются в 3,369 триллиона рублей. Прогноз на 2020 год составляет 2,777 триллиона рублей (от нефти дороже 42,4 доллара), на 2021 год — 2,632 триллиона рублей (от нефти дороже 43,3 доллара). В результате ожидается рост ФНБ за трехлетку с 3,8 до 11,4 триллиона рублей, или с 3,8% до 12% ВВП.

Образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит" планируется закрывать в основном за счет внутренних заимствований: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника на 2019 год заложено в 1,705 триллиона рублей, на 2020 год — 1,8 триллиона рублей, на 2021 год — 1,578 триллиона рублей.

Евробонды предполагается размещать в объеме до 3 миллиардов долларов в год, однако в плюс для бюджета этот источник будет работать только в 2021 году, поскольку на 2019 год предусмотрена возможность выкупа евробондов на сумму до 4 миллиардов долларов, а на 2020 год придется плановый пик погашения ранее размещенных облигаций — 5,1 миллиарда долларов.

Предельный объем Фонда развития на 2019 год запланирован в объеме 436,9 миллиарда рублей, на 2020 год — 582,8 миллиарда рублей, на 2021 год — 612,9 миллиарда рублей.