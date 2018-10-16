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Силуанов сделал заявление из-за риска скачка цен на бензин
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Силуанов исключил резкий рост цен на бензин 

Рамблер + ещё 25 6 часов назад
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов исключил резкий скачок цен на бензин из-за повышения акцизов в 2019 году.
«Никакие скачки не планируются. Несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января следующего года, у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться в нефтеперерабатывающие компании, в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки», — цитирует Силуанова агентство «Москва».
Названа дата резкого скачка цен на бензин
Ранее подобное мнение высказал министр энергетики Александр Новак, пишут «Ведомости». По его словам, цены на бензин и дизельное топливо вырастут в пределах инфляции, а правительство уже позаботилось о создании инструментария, который позволит нивелировать повышение акцизов и другие факторы, влияющие на стоимость автомобильного топлива.
Накануне Счетная палата заявила о риске резкого роста на бензин с 1 января 2019 года, из-за повышения акцизов и предупредила, что правительству потребуется принять дополнительные «компенсационные и сдерживающие» меры для предотвращения скачка цен.
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