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Санкции США привели к неожиданному эффекту в РФ
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Санкции США привели к неожиданному эффекту в России, пишет WSJ 

РИА Новости + ещё 15 6 часов назад
Американские санкции привели к "неожиданному подъему" в российской экономике, пишет Wall Street Journal.
Отмечается, что ограничительные меры, навязанные США, спровоцировали рост цен на нефть и ослабление рубля, что в купе лишь укрепило экономику России.
По версии издания, санкции Вашингтона против Тегерана привели к тому, что с середины августа нефть подорожала на 14 процентов, а это позволяет экспортерам "черного золота" из России значительно увеличить выручку. В частности, газета подчеркивает, что котировки российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойла" в 2018 году поднялись на 56 и 39 процентов соответственно.
Рубль, в свою очередь, подешевел на 15 процентов с апреля, а низкая стоимость валюты означает рост конкурентоспособности российских товаров.
"Россия гораздо лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем. С точки зрения бюджетной перспективы, это вдвойне позитивно", — передает газета слова эксперта из инвестиционной компании Aberdeen Asset Management.
Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. США и ряд других стран обвинили Москву во вмешательстве и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Кремль неоднократно заявлял, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, а Крым присоединился к России демократическим путем — в ходе референдума.
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