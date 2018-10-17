Санкции США привели к неожиданному эффекту в РФ

Санкции США привели к неожиданному эффекту в России, пишет WSJ

Американские санкции привели к "неожиданному подъему" в российской экономике, пишет Wall Street Journal

Отмечается, что ограничительные меры, навязанные США, спровоцировали рост цен на нефть и ослабление рубля, что в купе лишь укрепило экономику России.

По версии издания, санкции Вашингтона против Тегерана привели к тому, что с середины августа нефть подорожала на 14 процентов, а это позволяет экспортерам "черного золота" из России значительно увеличить выручку. В частности, газета подчеркивает, что котировки российских нефтяных компаний "Роснефти" "Лукойла" в 2018 году поднялись на 56 и 39 процентов соответственно.

Рубль, в свою очередь, подешевел на 15 процентов с апреля, а низкая стоимость валюты означает рост конкурентоспособности российских товаров.

"Россия гораздо лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем. С точки зрения бюджетной перспективы, это вдвойне позитивно", — передает газета слова эксперта из инвестиционной компании Aberdeen Asset Management.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. США и ряд других стран обвинили Москву во вмешательстве и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Кремль неоднократно заявлял, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, а Крым присоединился к России демократическим путем — в ходе референдума.