Россию избавят от доллара

Эксперты оценили, как будет проходить дедолларизация экономики России

Российские власти засекретили план по дедолларизации экономики. Сами чиновники уверяют, что это временная мера, и после того, как документ утвердят, он будет опубликован. Эксперты призывают правительство к публичности, чтобы не возникало панических слухов. Они также отмечают, что быстро уйти от долларовых расчетов не получится, но в целом поддерживают курс на использование национальных валют во внешней торговле.

Министерство финансов разъяснило вопрос о засекречивании плана по дедолларизации российской экономики. По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, документ имеет статус «для служебного пользования», пока идут согласования, чтобы «на этапе разработки… вот эти версии не ходили».

«Это в принципе не наше решение, это решение правительства будет, но ничего секретного в этом я, честно говоря, не вижу. Никаких секретных планов по отъему, изъятию там не предусмотрено», — сказал Моисеев журналистам.

«Это не план действий на случай чего-то, это просто некий общий план по мотивации экономических агентов по увеличению доли расчетов в рублях», — добавил он.

Напомним, что первым про разработку специального плана отказа от доллара заговорил глава ВТБ Андрей Костин , а в начале октября документ был внесен в правительство, сообщал Антон Силуанов. А ранее о необходимости постепенного отказа от доллара во внешней торговле на фоне американских санкций заявляли президент России Владимир Путин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

«Когда мы говорим о дедолларизации, речь идет прежде всего о том, чтобы в международных внешнеторговых расчетах больше переходить на другие валюты, не на доллар. Конечно, это надо делать с учетом экономической логики», — отмечала она.

США совершают большую стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте, говорил Владимир Путин, выступая недавно на Российской энергетической неделе.

«Подрывают веру в нее (американскую валюту — «Газета.Ru») как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят», — заявил президент.

По мнению Путина, ошибка США типична для любой империи, которая полагает, что такие решения останутся без негативных последствий.

Последствия «рано или поздно» обязательно наступят. «Кажется, все так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет! Они наступают!» — заявил президент.

Россельхозбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ и Одной главных «страшилок» плана дедолларизации стало обсуждение возможной конвертации валютных вкладов в рублевые в случае введения США запрета на долларовые расчеты для российских банков с госучастием ( Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк Банк Москвы ). Впрочем, власти такие намерения отвергают.

«У нас даже в мыслях такого нет. Таких планов в правительстве даже не обсуждалось никогда», — сказал Силуанов.

По его словам, российское руководство выступает как «противник различных ограничений», так как рассматривает риски торможения таких расчетов. Он подчеркнул, что решение о сбережениях и расчетах в валюте является личным выбором каждого гражданина.

Нет в плане по дедолларизации российской экономики и пункта об ограничении кредитования компаний в валюте, сообщал Алексей Моисеев

Из того, что было известно про план до того, как его засекретили, следует, что ограничений на валютные операции введено не будет. А будет постепенный переход на расчеты в других единицах по экспортно-импортным операциям, перевод холдингов в российскую юрисдикцию, создание российского депозитария для размещения еврооблигаций и лицензирование всех участников фондового рынка по единым правилам работы.

Александр Шохин. Бизнес-сообщество не против такого подхода, но возражает против возможных запретов. «Мы не хотим в этом плане вдруг увидеть перевода счетов и ограничения валютных операций. Понимаете, не хотелось бы, что бы мы жили в осажденной крепости, когда дедоларизация придет естественным путем», — заявил во вторник глава Российского союза промышленников и предпринимателей

По его словам, правительство согласилось, что принудительных мер по ограничению операций по капитальным счетам не будет, а будет «постепенное и плавное замещение долларовых расчетов». В некоторых случаях в двусторонней торговле, при большом товарообороте, национальные валюты могут быть использованы напрямую, если они устойчивые, «но, если у них волатильность высокая, придется использовать привязку к какой-то устойчивой валюте».

«Быстрых решений тут нет, но двигаться в этом направлении надо, особенно двигаться к использованию иных стабильных валют в качестве основы для торговых или иных контрактов. Потому, что надо помогать европейцам тоже бороться с засильем американцев», — реюмировал Шохин.

Аналитики соглашаются с позицией главы РСПП, но говорят, что лучше ничего не засекречивать.

«Экономика секретности не любит и любой аналитик при засекречивании некой экономической программы будет справедливо подозревать, что секретность, то есть неравное распределение информации, нужна, чтобы обеспечить неравные условия конкуренции для участников экономики», — говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Он подчеркивает, что хочется надеяться, что граждане и бизнес не будут поставлены в условия, когда отсутствие у них информации приведет к потере денег или к убыткам в ходе хозяйственной деятельности.

«Есть опасения, как бы программа не содержала в себе что-то типа денежной реформы на невыгодных для всех, кроме государства, условиях, не содержала директивы о принудительной конвертации долларовых вкладов и счетов в рубли по невыгодному курсу, как это совсем недавно было в Аргентине», — добавляет аналитик.

Заморозка валютных вкладов или тем более конвертация их в рубли, выглядит сейчас не просто маловероятной, но и крайне низкоэффективной, уверен аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев

«Мы полагаем, что в текущих экономических и политических условиях руководство страны не рискнет пойти на меры, экономическая польза которых весьма сомнительна, а негативный эффект может быть катастрофическим», — полагает он.

Вряд ли программа дедоллоризации коснется вкладов, так как это противоречит действующему законодательству, считает Андрей Люшин , зампредседателя правления «Локо Банка». При этом дедоллоризация выгодна с той позиции, что позволит снизить зависимость от американского влияния на российскую экономику, считает он.

«Курс на дедолларизацию для экономики это, скорее мера вынужденная, чем необходимая, но он может усилить позиции рубля на мировой арене, и в этом смысле, и в сложившихся условиях санкций, такая попытка может иметь шанс на положительный исход», — поддерживает гендиректор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Но отказаться полностью от расчетов в долларах в обозримой перспективе не получится, говорят аналитики.

Это невозможно в принципе, считает Алексей Коренев. Нереально добиться даже умеренного снижения зависимости от доллара в короткие сроки. Реально лишь ощутимо снизить долю таких расчетов, переведя часть из них в валюты тех стран, с которыми непосредственно заключены те или иные двусторонние договоры.