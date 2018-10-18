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России перестали возвращать долги
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России перестали возвращать долги 

Lenta.ru + ещё 4 13 часов назад
Объем просроченного долга других государств России, по расчетам Счетной палаты, за 2017 год вырос на 36 процентов (3,5 миллиарда долларов), сообщает РБК.
К началу февраля 2018 года объем просроченного долга достиг 13 миллиардов долларов. Счетная палата объяснила это «неоплатой странами-дебиторами соответствующих платежей, установленных межправительственными соглашениями».
"Они обворовали россиян на миллиарды"
Программа двусторонних государственных кредитов России засекречена, поэтому какие конкретно страны не оплачивают кредиты не раскрывается. Часть займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества (на покупку российского оружия).
На 1 января 2018 года общая задолженность иностранных государств России была равна 38,3 миллиардам долларам.
Известно, что в 2017 году Венесуэла просрочила России оплату одного миллиарда долларов по кредиту в рамках военно-технического сотрудничества. В ноябре стороны пришли к соглашению, и страна получила отсрочку до 2027 года. Так же сообщалось о задолженности Украины в три миллиарда долларов, задолженность пытаются взыскать в суде Лондона.
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