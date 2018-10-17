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Россия захотела новый «Северный поток»
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В Минэнерго допустили строительство «Северного потока — 3» 

ТАСС + ещё 15 10 часов назад
Строительство магистрального трубопровода "Северный поток — 3" возможно в случае роста спроса на газ в Европе. Поставки газа по нему были бы экономически целесообразны, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.
"Это задача расчетная, экономическая. Газ должен поставляться с наших месторождений наиболее эффективным способом, а они географически расположены так, что "Северный поток" на 2000 км сокращает протяженность транспортировки газа по сравнению с маршрутом через Украину. Тут вопрос не политики, а экономики, нужно учитывать еще и дополнительные затраты на строительство, эксплуатацию — это все считается. Так что, если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?" — сказал он.
По словам Яновского, потребность в российском газе сокращаться не будет, но темпы роста зависят от слишком многих фактов.
"Если процессы увеличения доли выработки электроэнергии из ВИЭ [возобновляемые источники энергии] и электрификации транспорта будут продолжаться, то Европе потребуются дополнительные мощности для производства электричества из газа. Я уже не говорю про газификацию", — добавил замминистра.
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