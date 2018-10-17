Россия захотела новый «Северный поток»

В Минэнерго допустили строительство «Северного потока — 3»

Строительство магистрального трубопровода "Северный поток — 3" возможно в случае роста спроса на газ в Европе. Поставки газа по нему были бы экономически целесообразны, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский

"Это задача расчетная, экономическая. Газ должен поставляться с наших месторождений наиболее эффективным способом, а они географически расположены так, что "Северный поток" на 2000 км сокращает протяженность транспортировки газа по сравнению с маршрутом через Украину. Тут вопрос не политики, а экономики, нужно учитывать еще и дополнительные затраты на строительство, эксплуатацию — это все считается. Так что, если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?" — сказал он.

По словам Яновского, потребность в российском газе сокращаться не будет, но темпы роста зависят от слишком многих фактов.