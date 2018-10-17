США нанесут еще один «удар» мировой экономике

США пригрозили выйти из Всемирного почтового союза

США могут выйти из Всемирного почтового союза (ВПС) из-за недовольства президента Дональда Трампа расценками на пересылку грузов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

ВПС устанавливает тарифы на международную пересылку грузов и корреспонденции, причем ставка для отправки из развивающихся стран ниже, чем для посылок из развитых экономик.

Власти США считают, что низкие тарифы для Китая дают этой стране несправедливое преимущество и способствуют распространению контрафактной продукции.

Источники Financial Times в правительстве Соединенных Штатов заявили, что выход США из ВПС может быть инициирован уже в среду, однако процесс занимает год.

Возможно, за это время США смогут пролоббировать свои интересы и сохранить членство в ВПС.