Медведев заявил о торговой войне с США

Медведев: США объявили торговую войну

Euronews назвал объявлением торговой войны санкции, введенные американским руководством в отношении российского банковского сектора. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервьюназвал объявлением торговой войны санкции, введенные американским руководством в отношении российского банковского сектора.

«А санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции. Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть», — сказал Медведев.

Он также выразил уверенность в том, что российская экономика способна адаптироваться к любым формам давления.

«Вопрос только в том, зачем это надо», — добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что подобная политика разрушает международный экономический порядок.