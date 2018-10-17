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Медведев заявил о торговой войне с США
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Медведев: США объявили торговую войну 

Газета.Ru 3 часа назад
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Euronews назвал объявлением торговой войны санкции, введенные американским руководством в отношении российского банковского сектора.
«А санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции. Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть», — сказал Медведев.
Он также выразил уверенность в том, что российская экономика способна адаптироваться к любым формам давления.
«Вопрос только в том, зачем это надо», — добавил он.
Премьер-министр подчеркнул, что подобная политика разрушает международный экономический порядок.
Ранее в Совфеде отреагировали на готовящиеся в США санкции против компаний России в Сирии.
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