Лето готовит россиянам неприятный сюрприз

Отдых в Турции резко подорожает

Отдых в Турции в 2019 году подорожает на 10-15%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора компании Coral Travel Эрджюмента Юналана.

По его словам, турецкие отельеры повышают цены в связи с высоким спросом у российских и европейских отдыхающих в этом сезоне.

«Мы ожидаем рост цен до 10-15% на следующий год», — сказал Юналан журналистам.

Он также напомнил, что несмотря на подорожание путевок в Турцию на 15-30% в минувшем сезоне, цены все равно остаются ниже уровня 2015 года.

Юналан посоветовал желающим отдохнуть в Турции воспользоваться ранним бронированием туров, поскольку «в сезон таких цен уже не будет».