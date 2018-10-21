Лето готовит россиянам неприятный сюрприз

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Отдых в Турции резко подорожает 

Рамблер + ещё 35 21 октября 2018
Отдых в Турции в 2019 году подорожает на 10-15%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора компании Coral Travel Эрджюмента Юналана.
По его словам, турецкие отельеры повышают цены в связи с высоким спросом у российских и европейских отдыхающих в этом сезоне.
«Мы ожидаем рост цен до 10-15% на следующий год», — сказал Юналан журналистам.
Он также напомнил, что несмотря на подорожание путевок в Турцию на 15-30% в минувшем сезоне, цены все равно остаются ниже уровня 2015 года.
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Юналан посоветовал желающим отдохнуть в Турции воспользоваться ранним бронированием туров, поскольку «в сезон таких цен уже не будет».
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