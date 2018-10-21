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Туры в Турцию для россиян продолжают дорожать
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Туры в Турцию для россиян продолжат дорожать 

Lenta.ru + ещё 13 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Цены на номера в турецких отелях на следующий год снова вырастут. С таким прогнозом выступил коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан, передает РИА Новости.
«Общая тенденция уже очевидна. В 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15–30 процентов по сравнению с предыдущим годом. В 2019-м стоимость отельных услуг, предположительно, вырастет на 10–15 процентов», — сказал он, пояснив, что рост цен связан с высокой загрузкой гостиниц.
Юналан успокоил туристов, рассказав, что турецкие отельеры добровольно не откажутся от обслуживания гостей по системе All Inclusive.
«Рынок сам регулирует туристическую систему. Если есть спрос на отели с системой All Inclusive, а он есть, то в Турции не найдется храбреца, который решится ее убрать», — сказал он.
15 августа стало известно, что туроператоры не ожидают в скором времени горящих путевок на турецкие курорты. На рост цен влияют падение курсов турецкой лиры и российского рубля, также операторы предвидят сокращение спецпредложений от отелей в связи с возвращением турок к внутреннему туризму, пояснили в Ассоциации туроператоров России.
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