Туры в Турцию для россиян продолжают дорожать

Туры в Турцию для россиян продолжат дорожать

Цены на номера в турецких отелях на следующий год снова вырастут. С таким прогнозом выступил коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан, передает РИА Новости

«Общая тенденция уже очевидна. В 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15–30 процентов по сравнению с предыдущим годом. В 2019-м стоимость отельных услуг, предположительно, вырастет на 10–15 процентов», — сказал он, пояснив, что рост цен связан с высокой загрузкой гостиниц.

Юналан успокоил туристов, рассказав, что турецкие отельеры добровольно не откажутся от обслуживания гостей по системе All Inclusive.

«Рынок сам регулирует туристическую систему. Если есть спрос на отели с системой All Inclusive, а он есть, то в Турции не найдется храбреца, который решится ее убрать», — сказал он.