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Названы регионы с самым дешевым и дорогим сетевым газом
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Названы регионы с самым дешевым и дорогим сетевым газом 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
Самый дешевый в России сетевой газ в Севастополе, самый дорогой — в Иркутской области, при этом, больше всего сетевого газа могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг регионов России по доступности сетевого газа для населения. В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом, и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
Эксперты РИА Рейтинг не ожидают существенных изменений в ближайшей перспективе. Перемены могут наступить по мере газификации Дальнего Востока, что связано с освоением крупных газовых месторождений Якутии и Иркутской области в рамках проекта "Сила Сибири".
Лидеры и аутсайдеры
В России стоимость газа одна из самых низких в Европе, дешевле только в Казахстане, согласно рейтингу стран по доступности природного газа для населения. По доступности газа для населения (отношение заработной платы цене газа) Россия занимает третье место среди стран Европы.
В целом по стране на среднюю чистую заработную плату можно купить 5827 кубических метров сетевого газа. Выше общероссийского уровня доступность газа в 15 регионах. В целом по стране средняя потребительская цена на сетевой газ составляет 6,18 рублей за кубический метр, при этом сетевой газ дешевле в 44 регионах. Самый дешевый сетевой газ в Севастополе (3,86 рублей за кубический метр), а самый дорогой в Иркутской области (13,6 рублей за кубический метр).
Где добывается, там и доступнее
В Ямало-Ненецком автономном округе наиболее доступный газ, жители на среднюю чистую зарплату могут купить почти 20 тысяч кубических метров сетевого газа. В Ненецком автономном округе, Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Москве на среднюю зарплату доступно более 10 тысяч кубических метров сетевого газа.
В этих регионах высокие зарплаты, при этом в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Сахалинской области цена на газ ниже общероссийских, ведь эти регионы являются крупнейшими газодобывающими провинциями страны. Здесь добываются более 90% российского природного газа.
Из-за высоких цен жители Саратовской, Иркутской, Ивановской и Кировской областей на среднюю чистую зарплату могут купить менее 3 тысяч кубических метров сетевого газа.
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