Кудрин предрек провал отказу от доллара

Кудрин: В ближайшие 20 лет РФ не сможет торговать с Европой за рубли

Россия в ближайшие 20 лет не сможет торговать с Европой за рубли, поэтому должна иметь в балансе большой объем конвертируемой валюты, прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин планы по дедолларизации. "Сама тема о планах дедолларизации сегодня спекулятивно звучит. Я приведу вам пример: Россия серьезно закупает оборудование, товары, материалы на всем мировом рынке. И ближе всего, ключевым партнером по импорту у нас является Европа. В этом смысле в Европе нам будут продавать только за евро или за доллар. Мы должны понимать, что за национальную валюту с Европой мы не сможем торговать. Вот почему нам нужно в своем балансе иметь большой объем конвертируемой валюты, относящейся к мировому резерву: доллары, евро, другие валюты", — заявил Кудрин журналистам. Он также напомнил, что юань не является конвертируемой валютой, поэтому "за юань нам тоже мало что продадут на мировых рынках". "Если мы хотим покупать современные, нужные нам товары, мы должны строго следить, с кем мы перейдем на торговлю национальной валютой, это со странами, которые у нас что-то хотят купить. Наш экспорт ограничен, им ограничивается будущий масштаб взаимных расчетов в национальных валютах. Поэтому в обозримый период, ближайшие лет 20, нужно понимать, что большая часть нашей торговли будет осуществляться за мировую конвертируемую валюту", — сказал Кудрин.