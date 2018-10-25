Нефтяники отказались сдерживать рост цен на бензин

Нефтяники больше не хотят сдерживать рост цен на бензин

Нефтяные компании больше не хотят сдерживать цены на топливо на АЗС, об этом они заявили 24 октября на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака — он отвечает за нефтегазовую отрасль. «Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», — рассказал человек, близкий к участникам совещания. Нефтяные компании готовы отпускать розничные цены, подтверждает сотрудник нефтяной компании, участвовавшей в совещании.

С июня вертикально-интегрированные нефтяные компании не повышают цены на АЗС — об этом весной они договорились с правительством в обмен на снижение акцизов. Кроме того, правительство обещало им с 2019 г. компенсацию за внутренние поставки топлива — это на языке чиновников называется «демпфирующий механизм».

Но с сентября нефтяники начали поднимать оптовые цены — на бирже рост составил около 6%. «Чтобы как-то компенсировать убытки на АЗС», — объясняет человек, близкий к участникам совещания у Козака. Пострадали независимые АЗС: они уже повышают цены. Они хотя и не обещали их сдерживать, но были вынуждены делать это, чтобы не терять клиентов.

А нефтеперерабатывающие заводы опасаются, что завершение налогового маневра ударит по переработке нефти и приведет к росту внутренних цен на сырье.

«Пока не ясно, как будет работать налоговый маневр, а с 1 января повышается акциз, что неизбежно должно привести к росту цен, — продолжает собеседник «Ведомостей». — Даже предложенные меры поддержки не позволяют перерабатывающей отрасли работать на грани рентабельности, говорить же о модернизации в этих условиях не приходится».

В законе о завершении налогового маневра предусмотрено экстренное повышение пошлины на топливо, если за месяц мировые цены на нефть выросли на 15%.

Против заградительной пошлины выступает Минфин — она убьет нефтепереработку, особенно независимые НПЗ, говорил директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов . Он также исключал возможность новой компенсации нефтяникам за внутренние поставки: «Налоговые и экономические меры стимулирования мы уже исчерпали».

Сейчас уже прорабатываются ранее объявленные поправки в Налоговый кодекс в части завершения налогового маневра, которые в том числе направлены на стабилизацию цен на внутреннем рынке, говорит представитель Минфина. Ситуация на топливном рынке не критична, а чтобы не допустить значительного роста цен, предусмотрен демпфирующий механизм, продолжает он. Сейчас обсуждается, какие еще варианты регулирования топливного рынка можно предусмотреть, говорит представитель Минфина, не уточняя их.

Ситуацию на топливном рынке удается держать под контролем, заявил в среду Козак (цитата по «Интерфаксу» ): «Мы обсудили с нефтяниками возможные варианты действия, чтобы прекратить ручное управление рынком. У государства есть достаточно инструментов для регулирования Сегодня есть инструмент установления заградительных пошлин на нефтепродукты, чтобы снизить экспортный нетбэк (экспортная цена за вычетом пошлины и транспортных расходов. — „Ведомости“)».

Правительство обсуждает и альтернативные варианты регулирования топливного рынка — на случай роста цен на топливо выше инфляции, предупредил Козак.

Представитель Козака от дополнительных комментариев отказался.

На совещании обсуждалась возможность лицензирования экспорта топлива, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным участникам встречи. По словам одного из собеседников, нефтяникам предполагается выдавать эту лицензию при условии, что они будут поставлять на внутренний рынок определенную долю топлива. По сути, лицензия должна выдаваться всем производителям, но если ее владелец нарушит обязательства по поставкам, то лишится права на демпфирующий механизм, а также логистической надбавки к обратному акцизу, говорит другой.

Нефтяники предлагали в пиковые периоды потребления использовать топливо из Росрезерва , рассказали два собеседника. Сколько там топлива — гостайна. Антимонопольная служба давно предлагает обязать Росрезерв быстро продавать топливо по прозрачной процедуре (сейчас — только по инициативе губернаторов), сказал «Интерфаксу» начальник управления службы Дмитрий Махонин

Еще один участник совещания информирует, что компенсировать пиковые нагрузки можно не только из Росрезерва, но и с помощью создания фонда с участием государства, который мог бы закупать топливо по низким ценам в моменты профицита и продавать в моменты пикового потребления. Так Россия в 1990-х гг. решала проблему со скачками цен на зерно, помнит собеседник.

Рост розничных цен неизбежен без вмешательства правительства, что связано с ростом НДС и акцизов на нефтепродукты, говорит эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко . По этим причинам бензин может подорожать на АЗС на 4,4 руб. за 1 л, предупреждал правительство в конце августа Российский топливный союз (объединяет независимые АЗС). Нивелировать ситуацию может введение отрицательных акцизов, считает Грушевенко.