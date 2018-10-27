Перекрыть кислород: добьет ли Америка Иран

В преддверии введения второго пакета санкций против Тегерана Вашингтон рассказал, как будет блокировать поставки иранской нефти. США хотят пресечь переводы через международную систему SWIFT. Это серьезное ограничение, однако полностью перекрыть поставки иранской нефти Вашингтон не сможет, констатируют эксперты.

На следующей неделе, 4 ноября, США могут принять санкции против Ирана. Предваряя их введение, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон вел переговоры с разработанной в Бельгии системой межбанковской передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы.

«Я могу заверить, что наша цель — добиться, чтобы попадающие под санкции транзакции не проходили ни через SWIFT, ни через любой другой механизм. Наша задача — сделать так, чтобы санкции начали действовать», — заявил Мнучин.

По словам министра финансов, Минфин США определит банки, которые смогут проводить транзакции с Ираном для предоставления стране гуманитарной помощи.

Основная цель Вашингтона в рамках второго пакета санкций против Ирана — свести на нет продажу Тегераном нефти. Иран является третьим по величине производителем «черного золота» среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака).

Первый этап санкций против Ирана был введен США в августе. В рамках летнего этапа ограничительные меры затронули автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами. Осенний этап будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ . Ожидается, что эти санкции должны стать самыми серьезными мерами Вашингтона против Тегерана после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки.

Несмотря на то что у США нет большинства в совете директоров SWIFT, администрация президента США Дональда Трампа может вводить санкции против самой SWIFT до тех пор, пока она не согласится отключить Иран, полагают эксперты.

«Отключение Ирана от международной системы банковских переводов SWIFT вполне возможно, и такой опыт уже был в период предыдущих санкций. Страна, отключенная от SWIFT, теряет возможность внешних денежных операций, что резко бьет по экономике», — комментирует Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

Так, в 2012 году по инициативе США Иран отключали от международной платежной системы SWIFT. Блокировка продлилась до тех пор, пока исламская республика не согласилась на ядерную сделку.

В 2012 году Иран пытался перейти к «допотопным» методам расчетов — с использованием золота, бартерным операциям, но это резко снизило возможности торговли и производства, сделало их более дорогими и мало востребованными, говорит Гойхман.

«Большинство международных платежей проходят через систему SWIFT. Их главный офис расположен в Бельгии, но основная часть серверов, через которые идут транзакции, — в Америке. И если США захотят заблокировать какую бы то ни было страну, то они легко могут это сделать. Большинство международных платежей осуществляется в долларах США, поэтому международная денежная система критически зависима от Америки. Если США заблокируют Иран, то, к примеру, австрийские компании не смогут работать с иранскими предприятиями», — поясняет Альфред Таудеc, профессор из Венского университета экономики и бизнеса (WU).

К возможным ограничениям со стороны США в Иране начали готовиться заранее.

Иран уже обнародовал меры, которые собирается принимать для обхода американских санкций. Власти страны заявили о желании обойти санкции с помощью создания национальной криптовалюты.

Также в конце сентября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам министерской встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила, что для расчетов с Ираном будет создан специальный механизм, который поможет обойти американские санкции.

Могерини отметила, что «страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения легальных финансовых транзакций с Ираном, это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами».

Как пояснил «Газете.Ru» бывший первый зампред ЦБ, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин , технологически создать аналог системы расчетов SWIFT не сложно. Нужно только создать условия, чтобы к системе присоединилось большее количество игроков. При этом самым главным вопросом, который будет стоять на повестке дня в такой системе, — в какой валюте будет вестись расчет, учитывая, что цены в долларах, поясняет он.

«Например, биткоином рассчитываться за экспортно-импортные сделки нельзя, поскольку это не стабильная валюта», — говорит Вьюгин.

При этом уйти от доллара можно будет легко, только если это операции по бартеру, когда экспорт и импорт сравняются, добавляет он.

«Во время действия предыдущих санкций Иран все равно продавал нефть, используя те или иные лазейки. Только не 4 миллиона в день, а порядка 1 млн Это вполне можно повторить и довести этот показатель, учитывая нынешние отношения европейских стран с США, например, до 2 млн в день», — полагает Вьюгин.

При этом эксперт считает, что многие компании, испугавшись вторичных санкций со стороны США, прекратят сотрудничество с Ираном.

Между тем, как пишет Financial Times , в администрации президента США Дональда Трампа опасаются того, что Россия может помочь Ирану обойти «нефтяные санкции» Вашингтона с помощью перепродажи иранской нефти в качестве своей собственной.

«Иран может продвигать идею того, чтобы Россия продавала их нефть на мировом рынке для избежания санкций», — выразил обеспокоенность высокопоставленный американский чиновник из администрации Трампа.

Источник газеты отметил, что «в интересах России» было бы отказаться от помощи Тегерану в его намерении уклониться от американских санкций, и посоветовал Москве отказаться даже от «рассмотрения этого вопроса».

При этом официальные лица США недавно публично сообщили, что подготовили специальные меры для некоторых покупателей иранской нефти.

«Во время прошлых санкций Россия и Иран уже заключали подобную сделку: «нефть в обмен на оборудование». Тогда объем экспорта иранской нефти, согласно договору, составлял 500 тыс. барр в сутки. Однако сегодня в силу более напряженных геополитических условий подобное решение должно быть хорошо взвешено, а все риски и выгоды должны быть хорошо прочитаны, поскольку могут повлечь за собой усиление санкций в отношении России со стороны США», — комментирует Екатерина Грушевенко, эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

Россия сама находится под санкциями, поэтому демонстративно поддержать Иран наша страна вряд ли станет, говорит аналитик «Алор» Алексей Антонов

В целом перепродажа иранской нефти под видом российской маловероятна, поскольку отследить транспортировку даже по спутнику через транзитные страны труда не составит, однако Россия сможет, например, нарастить закупки иранской нефти для внутренней переработки и направить большие объемы собственной добытой нефти на мировой рынок, отмечает эксперт.

Между тем, как стало известно недавно, китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. решили отказаться от поставок нефти из Ирана в ноябре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации издания, как правило, Китай импортирует около 600 000 баррелей иранской нефти в сутки. При этом китайский банк Bank of Kunlun (принадлежит CNPC), ориентированный на операции между Китаем и Ираном, по сообщению американской газеты, уведомил иранских контрагентов, что остановит операции с ними 4 ноября.