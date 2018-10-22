Меркель изменила решение по газу из США

Меркель решила поддержать поставки газа из США

Меркель уже заявила о поддержке проекта на встрече с депутатами Бундестага , сообщает издание.

Строительство терминала планируется осуществить в Нижней Саксонии, его стоимость обойдется в 500 млн евро.

По оценке издания, это означает готовность Меркель пойти на уступки президенту США Дональду Трампу , который хочет, чтобы Германия замещала российский газ американским.

По мнению источников, канцлер Германии надеется, что покупка газа в США поможет уладить торговые разногласия между Берлином и Вашингтоном и убедит Трампа не вводить санкции против проекта «Северный поток-2», по которому в Германию будет поступать газ из РФ.

В случае получения госфинансирования строительство терминала может быть завершено уже в 2023 году.