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Меркель изменила решение по газу из США
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Меркель решила поддержать поставки газа из США 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Ангела Меркель собирается предоставить государственную поддержку проекту строительства в Германии терминала для приема доставляемого из США сжиженного природного газа (СПГ), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Меркель уже заявила о поддержке проекта на встрече с депутатами Бундестага, сообщает издание.
Строительство терминала планируется осуществить в Нижней Саксонии, его стоимость обойдется в 500 млн евро.
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась
По оценке издания, это означает готовность Меркель пойти на уступки президенту США Дональду Трампу, который хочет, чтобы Германия замещала российский газ американским.
По мнению источников, канцлер Германии надеется, что покупка газа в США поможет уладить торговые разногласия между Берлином и Вашингтоном и убедит Трампа не вводить санкции против проекта «Северный поток-2», по которому в Германию будет поступать газ из РФ.
В случае получения госфинансирования строительство терминала может быть завершено уже в 2023 году.
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