Япония оставит Китай без экономической помощи

СМИ: Япония окончательно прекращает предоставление Китаю экономической помощи

Правительство Японии в нынешнем финансовом году окончательно прекратит предоставление Китаю льготной государственной экономической помощи, которая направлялась Пекину с 1979 года и сыграла, как считают в Токио, важную роль в развитии КНР. К настоящему времени Китай получил от Токио низкопроцентных кредитов, безвозмездных субсидий и технической помощи на общую сумму около 3,7 трлн иен — более $32 млрд по текущему курсу, сообщает телеканал NHK.

Выдача займов и грантов Пекину уже прекращена с 2006 года. О полной приостановке других видов помощи премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит в ходе своего начинающегося 25 октября визита в КНР, передает телеканал. Он намерен предложить Китаю вести отныне полностью равноправное экономическое сотрудничество — в частности, сообща оказывать помощь развивающимся государствам.

Японское содействие КНР в 80-90-е годы прошлого века осуществлялось в основном в виде низкопроцентных государственных займов с длительными сроками погашения, которые шли главным образом на развитие инфраструктуры — дорог, морских портов, аэропортов, больниц и т.д. Это создало благоприятные условия для массированных инвестиций в экономику Китая со стороны японского частного бизнеса.