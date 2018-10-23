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Япония оставит Китай без экономической помощи
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СМИ: Япония окончательно прекращает предоставление Китаю экономической помощи 

ТАСС + ещё 3 23 октября 2018
Фото: Reuters
Правительство Японии в нынешнем финансовом году окончательно прекратит предоставление Китаю льготной государственной экономической помощи, которая направлялась Пекину с 1979 года и сыграла, как считают в Токио, важную роль в развитии КНР. К настоящему времени Китай получил от Токио низкопроцентных кредитов, безвозмездных субсидий и технической помощи на общую сумму около 3,7 трлн иен — более $32 млрд по текущему курсу, сообщает телеканал NHK.
Выдача займов и грантов Пекину уже прекращена с 2006 года. О полной приостановке других видов помощи премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит в ходе своего начинающегося 25 октября визита в КНР, передает телеканал. Он намерен предложить Китаю вести отныне полностью равноправное экономическое сотрудничество — в частности, сообща оказывать помощь развивающимся государствам.
Японское содействие КНР в 80-90-е годы прошлого века осуществлялось в основном в виде низкопроцентных государственных займов с длительными сроками погашения, которые шли главным образом на развитие инфраструктуры — дорог, морских портов, аэропортов, больниц и т.д. Это создало благоприятные условия для массированных инвестиций в экономику Китая со стороны японского частного бизнеса.
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