РФ обжаловала компенсации украинским фирмам «за Крым»

Россия обжаловала компенсации украинским фирмам за потерянные в Крыму активы

Первое решение международного арбитража о присуждении компенсаций украинским фирмам, потерявшим свои активы в Крыму после его присоединения к России, обжаловано Москвой. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ пресс-службы Минюста России . В нем говорится, что Москва не признает решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2 мая этого года «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ООО „Эверест Эстейт“ и других к Российской Федерации».

Речь идет о прецедентном решении, по которому Россия признается незаконно экспроприировавшей на территории Крыма имущество у ООО «Эверест Истейт» и еще 17 украинских фирм, а также у экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Суд присудил заявителям около $130 млн компенсации, возмещение судебных издержек на $9 млн и проценты на невыплаченные суммы — примерно $20 млн «Данное решение обжаловано Российской Федерацией 29 августа 2018 г. в Апелляционном суде города Гааги (Королевство Нидерландов)», — говорится в ответе Минюста.

Представитель истцов, партнер американской юрфирмы Hughes Hubbard & Reed Джон Таунсенд заявил, что Россия «выразила намерение подать ходатайство об отмене арбитражного решения в Нидерландах, но формально это еще не сделала».

Заявители настаивают, что Россия нарушила обязательства по заключенному с Украиной соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г. «путем принятия с августа 2014 г. мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций». Российская защита указывает на то, что требующие защиты инвестиции были осуществлены в тот период, когда Крым был украинским, и под защиту Москвы не попадают. В этом смысле ситуация принципиально не меняется и теперь, поскольку Украина продолжает считать Крым своим.

Часть истцов, в том числе «Эверест Истейт», связаны с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, который в России находится под уголовным преследованием. Крымское же законодательство не позволяет выплачивать компенсации бывшим украинским собственникам, против которых возбуждены уголовные дела в России «по признакам состава преступления экстремистской направленности». Также Коломойский лично выступает в качестве истца по аналогичному делу о национализации аэропорта Бельбек, который рассматривается в арбитражом в Гааге. В Постоянной палате третейского суда в Гааге зарегистрировано восемь исков от полусотни украинских компаний, требующих компенсации за крымские активы. По подсчетам издания, сумма требований с учетом процентов составляет как минимум $7 млрд