Минсельхоз высказался по ситуации с хлебом в России

Минсельхоз оценивает ситуацию на рынке зерна и хлеба как стабильную. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Вопрос находится на постоянном контроле в Минсельхозе России, проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке зерна, продуктов его переработки и хлеба. В настоящее время ситуация характеризуется как стабильная", — рассказали в министерстве. Ранее "Коммерсантъ" писал, что две крупные красноярские компании по производству хлеба предупредили торговые сети о росте цен на свою продукцию. После этого ФАС заявила, что проверит эти предприятия на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.