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Минсельхоз высказался по ситуации с хлебом в России
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Минсельхоз высказался по ситуации с хлебом в России 

Газета.Ru + ещё 18 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Минсельхоз оценивает ситуацию на рынке зерна и хлеба как стабильную. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Вопрос находится на постоянном контроле в Минсельхозе России, проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке зерна, продуктов его переработки и хлеба. В настоящее время ситуация характеризуется как стабильная", — рассказали в министерстве.
Ранее "Коммерсантъ" писал, что две крупные красноярские компании по производству хлеба предупредили торговые сети о росте цен на свою продукцию.
После этого ФАС заявила, что проверит эти предприятия на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.
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