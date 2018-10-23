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От первой в России игорной зоны избавились
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От первой в России игорной зоны избавились 

Lenta.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону в Краснодарском крае «Азов-Сити». Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
В июле 2009 года вступил в силу закон, запрещающий на территории России азартные игры, за исключением специально отведенных для этого мест. В результате были сразу созданы четыре игорные зоны: «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Сибирская монета» на Алтае, дальневосточная «Приморье» и «Янтарная» в Калининградской области.
Несколько лет спустя к ним добавились еще две территории: игорные зоны в сочинской Красной Поляне и в Крыму. В связи с этими планами было решено закрыть «Азов-Сити», поскольку один регион не может иметь более одной игорной зоны.
Депутаты Щербиновского района Краснодарского края ранее пытались добиться внесения изменений в закон об игорных зонах, чтобы сохранить «Азов-Сити», которая является ключевым налогоплательщиком района.
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