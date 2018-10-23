ФАС получила жалобы по поводу роста цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ряд жалоб от граждан РФ по поводу роста цен на хлеб и рекомендовала своим региональным управлениям усилить контроль за ценами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Действительно, в ФАС России поступили ряд жалоб от граждан РФ на рост цен на хлеб", — сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что региональным управлениям ведомства рекомендовано усилить антимонопольный контроль за ценами на муку, хлеб и хлебобулочные изделия.

"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства территориальные управления ФАС должны оперативно принять меры антимонопольного реагирования. О выявленных фактах нарушений надлежит незамедлительно информировать центральный аппарат ФАС России", — подчеркнули в ФАС.

Два хлебокомбината Красноярского края, "Ярхлеб" и "Дихлеб", ранее оповестили своих контрагентов о вынужденном повышении цен на выпускаемую продукцию. Хлебокомбинаты объяснили такую необходимость рядом факторов, в частности — удорожанием бензина, увеличением тарифов на электроэнергию, ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля.