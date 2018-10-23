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ФАС получила жалобы по поводу роста цен на хлеб
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ФАС получила жалобы по поводу роста цен на хлеб 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ряд жалоб от граждан РФ по поводу роста цен на хлеб и рекомендовала своим региональным управлениям усилить контроль за ценами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Действительно, в ФАС России поступили ряд жалоб от граждан РФ на рост цен на хлеб", — сказали в пресс-службе.
Там сообщили, что региональным управлениям ведомства рекомендовано усилить антимонопольный контроль за ценами на муку, хлеб и хлебобулочные изделия.
"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства территориальные управления ФАС должны оперативно принять меры антимонопольного реагирования. О выявленных фактах нарушений надлежит незамедлительно информировать центральный аппарат ФАС России", — подчеркнули в ФАС.
Два хлебокомбината Красноярского края, "Ярхлеб" и "Дихлеб", ранее оповестили своих контрагентов о вынужденном повышении цен на выпускаемую продукцию. Хлебокомбинаты объяснили такую необходимость рядом факторов, в частности — удорожанием бензина, увеличением тарифов на электроэнергию, ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля.
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