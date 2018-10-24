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В Подмосковье появится крупная козья ферма
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В Подмосковье появится крупная козья ферма 

Lenta.ru + ещё 3 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Козья ферма с перерабатывающим комплексом по производству молока, сыра и мяса появится в Щелковском муниципальном районе в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 24 октября.
«Благодаря реализации проекта "ЭкоФарминг" в области появится 62 рабочих места, а объем налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 10 лет составит более одного миллиарда рублей», — заявил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.
Молокоперерабатывающее предприятие с племенным разведением коз зааненской породы разместится на площади 1100 гектаров. После выхода на полную мощность ферма будет давать 4000 тонн молока, 400 тонн сыра и 100 тонн мяса в год, уточняется в материале.
В конце мая сообщалось, что российский производитель молока «Эконива» планирует построить в регионе молочную ферму на 2,8 тысячи голов дойного стада. Ожидается, что инвестиции составят 2,5 миллиарда рублей.
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