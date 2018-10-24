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Италия может присоединиться к поставке газа из РФ в ЕС
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Италия может присоединиться к поставке российского газа в Европу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Италия может стать участником проекта поставок российского газа в Европу по южному маршруту, сообщили в пресс-службе Кремля в преддверие встречи президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.
«Обсуждаются перспективы подключения Италии к проектам поставок российского газа в Европу по южному маршруту», — говорится в материалах, передает ТАСС.
Южный маршрут поставок российского газа в Европе — это проект «Турецкий поток». Газпром начал строительство морского участка газопровода в мае 2017 гда. Морской участок пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность — 930 км.
«Посейдон» — проект строительства морской части газопровода ITGI (Interconnector Turkey — Greece — Italy), который пройдет по дну Ионического моря и соединит газотранспортные системы Греции и Италии.
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