Ещё
ЦБ выявил подделку новых купюр
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.35
$
65.55
74.69
74.84
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.30
75.45
Индексы и котировки Brent
75.63
+0.13 Золото
1233.60
+0.03 РТС
1125.08
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1392
–0.0202
11.10
1.1594
23.10
18.10
14.10

ЦБ выявил подделку новых купюр 

Рамблер + ещё 8 3 часа назад
Центробанк обнаружил первые подделки банкнот номиналом 200 рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отчет ЦБ.
Новые банкноты номиналом 200 и 2000 тысяч рублей были выпущены в оборот в декабре 2017 года. Первые три подделки двухсотрублевых купюр были обнаружены в третьем квартале 2018 года. О фальшивых 2000-х купюрах сообщалось еще в феврале.
Всего в третьем квартале 2018 года было обнаружено более 10 тысяч поддельных купюр и монет. Чаще всего российские фальшивомонетчики подделывают пятитысячные и тысячные купюры.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВФ добьет Украину: подробности ультиматума193
Санкции отложили: рубль вырос, чтобы упасть18
Российскому бюджету предрекли триллионные потери74
Польша предложила ФРГ альтернативу «Северному потоку-2»27
Слова советника Трампа резко укрепили рубль103
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
00:53
МВФ добьет Украину: подробности ультиматума
Личный счет В мире
00:49
«Заработные платы растут беспрецедентными темпами»
Личный счет
03:52
Слова советника Трампа резко укрепили рубль
Рынки
11:35
Россиянам предрекли доллар по 90 рублей
Личный счет
00:59
Цена на нефть Brent упала
Рынки
11:35
Доллар резко упал
Рынки Недвижимость
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение