ЦБ выявил подделку новых купюр

Центробанк обнаружил первые подделки банкнот номиналом 200 рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отчет ЦБ.

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 тысяч рублей были выпущены в оборот в декабре 2017 года. Первые три подделки двухсотрублевых купюр были обнаружены в третьем квартале 2018 года. О фальшивых 2000-х купюрах сообщалось еще в феврале.

Всего в третьем квартале 2018 года было обнаружено более 10 тысяч поддельных купюр и монет. Чаще всего российские фальшивомонетчики подделывают пятитысячные и тысячные купюры.