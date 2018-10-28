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«Россия хочет от нас помощи в экономике»
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Россия хочет получить экономическую помощь от США, заявил Трамп 

РИА Новости + ещё 20 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Россия хочет получить экономическую помощь от США, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия", — сказал он в воскресенье на митинге в штате Иллинойс.
Он в очередной раз положительно отозвался о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, заверив собравшихся, что в международных отношениях у США "все отлично".
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