Раскрыты шесть рисков для экономики России

Аналитики назвали шесть рисков для российской экономики

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Первый риск подразумевает, что торговые войны между США и Китаем (и в целом протекционизм в мировой торговле) приведут к падению спроса на российский экспорт, отмечают аналитики АКРА. Это может случиться из-за замедления экономического роста у стран — торговых партнеров России. Сжатие мировой торговли и рост процентных ставок теоретически способны перерасти и в финансовый кризис при недостаточной реакции мировых регуляторов, полагают авторы прогноза.

Возможна и рецессия в США — это еще один риск. Ее хорошим индикатором выступает спред срочности по американским казначейским облигациям. Динамика кривой этого показателя сейчас указывает на теоретическую возможность начала рецессии через 9-20 месяцев, следует из прогноза. Третий риск — вероятность долгового кризиса в Китае. Фактически это эхо торговых войн с отдачей на финансовый рынок страны. Положение финрынка Поднебесной осложняется ускоренным ростом плохо регулируемых секторов кредитования, а также доли краткосрочного кредита и дефолтности долговых ценных бумаг.

Еще один риск для экономики РФ — возможные санкции США в ноябре. Итоговое влияние будет зависеть от их жесткости. Так, запрет на покупку новых выпусков российского госдолга американскими инвесторами (пока наиболее вероятный вариант) переживается относительно легко. А запрет на расчеты в долларах для госбанков может привести к снижению ликвидности в секторе и повлиять на конкуренцию.

Также в 2019 году могут серьезно колебаться нефтяные цены: будут действовать разнонаправленные стоимостные факторы (санкции против Ирана, будущее договора ОПЕК+ и ввод заметного объема трубопроводных мощностей в США). В результате цены на нефть могут быть повышенными в первой половине 2019 года, но упасть на 15% и больше во втором полугодии, допускают в АКРА. Стрессовым фактором для РФ могут стать и бюджетные кризисы в странах Европы.

При реализации всех шести рисков экономика РФ может просесть в 2019 году на 2,5%, а в 2020 году — подняться лишь на 0,3%, следует из расчетов АКРА. В базовом же сценарии (только ноябрьские санкции и падение спроса на экспорт) российский ВВП будет расти на 1,4-1,5% до 2022 года включительно.