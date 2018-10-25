Ещё
Раскрыты шесть рисков для экономики России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.35
$
65.55
74.69
74.95
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.42
76.70
Индексы и котировки Brent
75.63
+0.13 Золото
1233.91
+0.03 РТС
1125.08
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1392
–0.0202
11.10
1.1594
23.10
18.10
14.10

Аналитики назвали шесть рисков для российской экономики 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Первый риск подразумевает, что торговые войны между США и Китаем (и в целом протекционизм в мировой торговле) приведут к падению спроса на российский экспорт, отмечают аналитики АКРА. Это может случиться из-за замедления экономического роста у стран — торговых партнеров России. Сжатие мировой торговли и рост процентных ставок теоретически способны перерасти и в финансовый кризис при недостаточной реакции мировых регуляторов, полагают авторы прогноза.
Возможна и рецессия в США — это еще один риск. Ее хорошим индикатором выступает спред срочности по американским казначейским облигациям. Динамика кривой этого показателя сейчас указывает на теоретическую возможность начала рецессии через 9-20 месяцев, следует из прогноза. Третий риск — вероятность долгового кризиса в Китае. Фактически это эхо торговых войн с отдачей на финансовый рынок страны. Положение финрынка Поднебесной осложняется ускоренным ростом плохо регулируемых секторов кредитования, а также доли краткосрочного кредита и дефолтности долговых ценных бумаг.
Еще один риск для экономики РФ — возможные санкции США в ноябре. Итоговое влияние будет зависеть от их жесткости. Так, запрет на покупку новых выпусков российского госдолга американскими инвесторами (пока наиболее вероятный вариант) переживается относительно легко. А запрет на расчеты в долларах для госбанков может привести к снижению ликвидности в секторе и повлиять на конкуренцию.
Также в 2019 году могут серьезно колебаться нефтяные цены: будут действовать разнонаправленные стоимостные факторы (санкции против Ирана, будущее договора ОПЕК+ и ввод заметного объема трубопроводных мощностей в США). В результате цены на нефть могут быть повышенными в первой половине 2019 года, но упасть на 15% и больше во втором полугодии, допускают в АКРА. Стрессовым фактором для РФ могут стать и бюджетные кризисы в странах Европы.
При реализации всех шести рисков экономика РФ может просесть в 2019 году на 2,5%, а в 2020 году — подняться лишь на 0,3%, следует из расчетов АКРА. В базовом же сценарии (только ноябрьские санкции и падение спроса на экспорт) российский ВВП будет расти на 1,4-1,5% до 2022 года включительно.
Российская Газета: последние новости
Германия допустит США на свой газовый рынок Каким будет доллар после введения самых жестких для России санкций 24 октября Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПФР объяснил неиндексацию пенсий работающим пенсионерам4
Слова советника Трампа резко укрепили рубль103
«Заработные платы растут беспрецедентными темпами»1356
МВФ добьет Украину: подробности ультиматума195
Медведев потребовал избавиться от «серого» импорта4
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
00:53
МВФ добьет Украину: подробности ультиматума
Личный счет В мире
00:49
«Заработные платы растут беспрецедентными темпами»
Личный счет
03:52
Слова советника Трампа резко укрепили рубль
Рынки
11:35
Россиянам предрекли доллар по 90 рублей
Личный счет
00:59
Цена на нефть Brent упала
Рынки
11:35
Доллар резко упал
Рынки Недвижимость
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение