Таможне подключат блокчейн

Торгово-промышленной палате (ТПП) считают необходимым срочно смягчить наказания за некоторые административные нарушения, которые допускают российские экспортеры и импортеры.

И привел пример, когда наказание несоизмеримо с тяжестью правонарушения. Участник внешнеэкономической деятельности, обнаружив ошибку в уже заполненной таможенной декларации, сам сообщает об этом. Ошибка в итоге исправлена. Но наказание все-равно последует — достаточно большой штраф. "Это очень несправедливо, и мы предлагаем ситуацию изменить", — говорит Катырин.

Вчера в Нижнем Новгороде начала работать первая в России электронная таможня. До конца года планируется открыть еще пятнадцать. Это важный шаг к созданию таможни будущего, когда решения о выпуске товара принимаются в автоматическом режиме. К такой таможне и надо стремиться, считают в ТПП. Сергей Катырин передал таможенникам пожелания бизнеса максимально избавиться от человеческого фактора и связанных с ним последствий, в том числе и коррупционных.

Это естественное желание добросовестных предпринимателей, сказал Катырин. И сегодня оно вполне исполнимо "с переходом на цифровизацию экономики и после модернизации инфраструктуры пунктов пропуска".

Совет по таможенной политике при ТПП подготовил конкретные предложения, которые, во-первых, предусматривают при проведении таможенных процедур использование искусственного интеллекта, технологии блокчейн, интернета вещей и других современных IT-разработок. Во-вторых, создание интегрированной информационной системы Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы . В-третьих, перенос уплаты платежей и налогов на этап после выпуска товаров. В-четвертых, введение обязательного предварительного декларирования. "Надеемся, что ФТС России учтет эти моменты в своей работе", — сказал Сергей Катырин.

Но все это на перспективу. А что нужно и можно сделать уже сейчас? "Думая о таможне будущего, давайте убирать и ухабы нынешние", — заявил Катырин. Надо, как уже говорилось, разобраться с избыточными штрафами. И ликвидировать трудности в работе регионального бизнеса, возникшие из-за сокращения центров электронного декларирования (ЦЭД). Возросли транспортные и финансовые издержки. Когда надо подать документы в бумажной форме, предприниматели вынуждены ездить в тот центр, где были поданы документы в электронном виде. А это расстояния в 200-400 километров, уточнил глава ТПП. "В принципе, все это легко решается: достаточно дать возможность предоставлять документы на бумажных носителях, запрошенных ЦЭД, в любой таможенный орган", — пояснил Катырин.