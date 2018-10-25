Названы главные угрозы для рубля

До конца этой недели курс рубля, скорее всего, будет тяготеть к укреплению, если сюрпризов не принесет нефтяной рынок, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

В четверг и пятницу доллар будет колебаться в диапазоне 64,5-66 рублей, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков . Укрепляться российской валюте будет непросто, но текущие нефтяные котировки выше 70 долларов за баррель европейской марки Brent все еще остаются позитивными, указывает он.

Кроме того, на 25 октября приходится пик налогового периода, что повысит спрос на рублевые ресурсы, напоминает Кочетков. С высокой вероятностью можно говорить, что доллар останется в рамках 65-67 рублей сегодня и завтра, прогнозирует руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба. Он допускает, что определенную динамику российской валюте могут придать комментарии в релизе Банка России после пятничного заседания совета директоров по ключевой ставке.

Кроме того, как негативные, так и позитивные сюрпризы возможны на рынке нефти, полагает аналитик. В частности, заявления американских политиков о необходимости жестких санкций в отношении Саудовской Аравии из-за недавнего убийства журналиста Джамаля Хашокджи могут привести цены на нефть к развороту наверх, говорит Журба. Цены на нефть являются одним из главных рисков для самочувствия рубля и до конца 2018 года, продолжает Кочетков. По его мнению, они могут существенно провалиться из-за возможной политики Саудовской Аравии и России по резкому наращиванию добычи нефти.

Ключевым внутренним фактором риска для рубля остается возможное возобновление покупок валюты на свободном рынке Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила, считает аналитик.

"Однако для реализации этого риска необходимо существенное укрепление рубля, чтобы вновь не спровоцировать резкое его ослабление с последующим разогревом инфляции", — уточняет Кочетков.

Журба ожидает, что к концу года доллар будет стоить 66-67 рублей. На первый план среди угроз для рубля неизбежно выйдет ужесточение санкций против России, если на промежуточных выборах в Конгресс США демократы получат большинство, напоминает аналитик. Другими существенными угрозами рублю являются быстрое укрепление доллара США по отношению ко всем валютам и новый виток кризиса на развивающихся рынках, поскольку проблемы этих рынков отошли в последнее время на второй план только за счет "косметических" средств, считает Журба.

Среди внутренних факторов важным риском для самочувствия рубля он называет ускорение инфляции.