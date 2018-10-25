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Сечин назвал санкции США «казначейскими войнами»
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Сечин назвал санкции США «казначейскими войнами» 

Rambler News Service + ещё 32 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Санкции США являются инструментом оказания давления на отдельные государства в целях принуждения к изменению их внутренней и внешний политики в односторонних интересах, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
«Анализ оснований введения санкций позволяет сделать вывод, что их применение фактически является скорее инструментом оказания давления на отдельные государства в целях принуждения к изменению их внутренней и внешний политики в односторонних интересах, нежели мерой международно-правовой ответственности в отношении хозяйствующих субъектов», — сказал он.
«На мой взгляд, налицо не санкции, а "казначейские войны" с намеренно невнятными — часто двусмысленными — формулировками. Произвол в их применении уже стал очевидным для всех. Концепция, методы и непродуктивность такого подхода для мировой экономики уже давно известны — могу сделать отсылку к книге Хуана Зарате "Войны Казначейства: начало новой эры финансовой борьбы"», — добавил глава «Роснефти».
Сечин подчеркнул, что односторонним ограничениям уже подверглось около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти.
«Представляется, что мы имеем дело с возникновением и развитием мер неэкономического, неюридического (с точки зрения противоречия принципам международного права), трансграничного воздействия на произвольно выбираемые страны или компании с целью изменения позиций на рынке в пользу инициаторов этих мер, ослабления конкурентов, достижения изменений политического и/или поведенческого характера и других выгод», — отметил Сечин.
По его словам, доказательством этого является выбор попавших под санкции отраслей — энергетика, металлургия и военно-техническое сотрудничество, банковская сфера. Это основные отрасли, в которых Россия и США являются прямыми конкурентами на ряде ключевых региональных рынков.
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