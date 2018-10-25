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Международные резервы России выросли на $1 млрд
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Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд 

ТАСС + ещё 3 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Международные резервы РФ на 19 октября 2018 года составили $461,4 млрд, что на $1 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Как отметил регулятор, увеличение резервов на 0,2% произошло в результате положительной рыночной переоценки и монетизации золота.
Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
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