Международные резервы России выросли на $1 млрд

Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд

Как отметил регулятор, увеличение резервов на 0,2% произошло в результате положительной рыночной переоценки и монетизации золота.

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