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Китай продолжит наращивать импорт
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Китай продолжит наращивать импорт и снижать таможенные пошлины 

РИА Новости + ещё 54 7 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Китай намерен продолжить курс по наращиванию импорта, упрощению таможенных процедур и снижению пошлин, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия первого Китайского международного импортного ЭКСПО.
"Китай — это большой рынок с безграничными возможностями. Мы намерены наращивать потенциал для увеличения импорта. Инициатива Китая по наращиванию импорта — это не сиюминутный выбор, это ориентированный на будущее шаг, направленный на объединение мира и достижение всеобщего развития", — сказал он.
Си Цзиньпин добавил, что Китай намерен и дальше раскрывать потенциал внутреннего рынка.
"Мы намерены снижать таможенные пошлины, упрощать таможенные процедуры, сокращать импортные издержки, ускорять развитие новых форм и моделей торговли, включая развитие трансграничной интернет торговли", — подчеркнул он.
Председатель КНР отметил, что организация импортного ЭКСПО также входит в ряд мер по наращиванию импорта. Выставка, по его словам, будет проходить ежегодно, и ее уровень будет повышаться.
Первое Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира.
Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары. Делегацию из РФ возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
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