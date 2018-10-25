Орешкин рассказал о сокращении объема сельхозпроизводства

Объем сельхозпроизводства в 2018 году может сократиться, заявил Орешкин

Динамика объема производства сельскохозяйственной продукции в РФ может быть отрицательной в 2018 году вместо прогнозного роста в 1,1%, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин

"В сельском хозяйстве из-за растениеводства, из-за плохого урожая могут получиться отрицательные данные. У нас третий квартал во многом определяющий с точки зрения того, что с сельским хозяйством вообще происходит", — сказал он, отвечая на вопрос о динамике показателя по итогам 2018 года.

По данным Росстата, в последний раз объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий РФ сокращался по сравнению с предыдущим годом в 2012 году — снижение тогда составило 4,8%. В 2013 году рост сельхозпроизводства составил 5,8%, в 2014 году — 3,5%, в 2015 году — 2,6%, в 2016 году — 4,8%, в 2017 году — 2,5%.

"На ВВП этот фактор окажет негативное влияние, но что будет с общей динамикой ВВП, мы посмотрим. Пока мы прогноз не меняем", — добавил министр.

Актуальный прогноз министерства предполагает рост российской экономики в 2018 году в 1,8%.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей РФ в действующих ценах начал снижение в 2018 году в годовом выражении в августе. Сокращение показателя произошло впервые с октября прошлого года и составило, по данным Росстата, 11,3% по сравнению с августом 2017 года. В сентябре падение продолжилось — показатель в годовом выражении снизился на 6%.