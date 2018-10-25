Ещё
Орешкин рассказал о сокращении объема сельхозпроизводства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.67
$
65.55
74.76
74.99
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.42
76.70
Индексы и котировки Brent
76.55
–0.01 Золото
1232.73
+0.05 РТС
1120.69
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
26.10
1.1364
–0.0195
12.10
1.1560
25.10
21.10
16.10

Объем сельхозпроизводства в 2018 году может сократиться, заявил Орешкин 

РИА Новости 11 часов назад
Динамика объема производства сельскохозяйственной продукции в РФ может быть отрицательной в 2018 году вместо прогнозного роста в 1,1%, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"В сельском хозяйстве из-за растениеводства, из-за плохого урожая могут получиться отрицательные данные. У нас третий квартал во многом определяющий с точки зрения того, что с сельским хозяйством вообще происходит", — сказал он, отвечая на вопрос о динамике показателя по итогам 2018 года.
По данным Росстата, в последний раз объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий РФ сокращался по сравнению с предыдущим годом в 2012 году — снижение тогда составило 4,8%. В 2013 году рост сельхозпроизводства составил 5,8%, в 2014 году — 3,5%, в 2015 году — 2,6%, в 2016 году — 4,8%, в 2017 году — 2,5%.
"На ВВП этот фактор окажет негативное влияние, но что будет с общей динамикой ВВП, мы посмотрим. Пока мы прогноз не меняем", — добавил министр.
Актуальный прогноз министерства предполагает рост российской экономики в 2018 году в 1,8%.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей РФ в действующих ценах начал снижение в 2018 году в годовом выражении в августе. Сокращение показателя произошло впервые с октября прошлого года и составило, по данным Росстата, 11,3% по сравнению с августом 2017 года. В сентябре падение продолжилось — показатель в годовом выражении снизился на 6%.
Минсельхоз РФ ожидает, что объем производства сельскохозяйственной продукции в России в 2018 году может вырасти на 1% по сравнению с прошлым годом.
Последние новости
В России начались "репрессии снизу" Депутат в Саратове решил проверить, можно ли жить на 3500 р. в месяц В Минобороны рассказали, куда "перетекают" боевики из Сирии и Ирака
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Права россиян на прописку хотят ограничить7
Доллару вновь обещают подъем
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября3
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
«И так нет денег, а тут налог»: самозанятые получили закон10
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
01:41
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю
Компании
03:45
Токсичная Россия: планы по займам сорваны
Экономика Статьи
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
01:58
Проезд в час пик собрались сделать дороже
Личный счет Экономика
01:25
Нефтяники отказались сдерживать рост цен на бензин
Экономика Политика
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
00:53
МВФ добьет Украину: подробности ультиматума
Личный счет В мире
00:49
«Заработные платы растут беспрецедентными темпами»
Личный счет
03:52
Слова советника Трампа резко укрепили рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение