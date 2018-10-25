Газовая война в Европе вышла на новый уровень

Несмотря на почти беспрецедентное разногласие политики президентства Дональда Трампа , он одержал несколько впечатляющих внешнеполитических побед, в том числе, заставил Пекин пересмотреть нелегальную торговую практику, которая реализовывалась в течение десятилетий, вопрос кражи прав интеллектуальной собственности, безудержного меркантилизма, несправедливых торговых преимуществ для государственных компаний, в результате чего западные фонды стали свидетелями того как Китай начал превращаться в развивающуюся мировую державу наряду с США.

Теперь похоже, что недавнее выступление Трампа против европейских союзников Америки из-за их геополитически тревожной зависимости от российского газоснабжения может принести свои плоды.

Во вторник The Wall Street Journal сообщил, что в начале этого месяца канцлер Германии Ангела Меркель предложила правительственную поддержку усилиям, направленным на то, чтобы открыть Германию американскому газу, обещая пойти на «ключевую уступку президенту Трампу в его попытках ослабить захват Россией крупнейшего энергетического рынка в Европе».

Уступка Германии

За завтраком в начале этого месяца Меркель рассказала небольшой группе немецких законодателей о том, что правительство приняло решение о софинансировании строительства терминала для СПГ на $576 млн на севере Германии, сообщают люди, знакомые с ситуацией.

Согласно отчетам, проект был отложен на 10 лет из-за отсутствия государственной поддержки, но сейчас он будет действовать в центре геополитических реалий в Европе и США. Это геополитическая и дипломатическая победа Трампа, который в июне критиковал сделку Германии и России по вопросу газопровода Северный поток-2.

На встрече с журналистами и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что «крайне неуместно, когда США платят за защиту Европы от России, а Германия, самая крупная европейская экономика, заключает сделки по газу с Москвой.

И тон, и открытость замечаний Трампа приводили к резким упрекам как в США, так и среди союзников ЕС , включая большинство СМИ. Однако, похоже, президент правильно оценил ситуацию. Россия, со своей стороны, решительно отрицает любые гнусные нападки относительно контактов со своими европейскими коллегами по вопросам газоснабжения, хотя действия Москвы в прошлом говорят об ином.

Москва также утверждает, что газопровод Северный поток-2 является чисто коммерческим предприятием. Газопровод стоимостью $11 млрд протянется примерно на 759 миль (1,222 км) от российских газовых месторождений до Германии, минуя наземные маршруты через Украину, Польшу и Беларусь. Это увеличит вдвое текущую годовую мощность существующего газопровода Северный поток, равную 55 млрд куб. м. Ожидается, что он начнет действовать к концу следующего года.

Россия, которая теряет больше остальных не только с точки зрения региональной гегемонии, но и с экономической точки зрения, если Германия реализует планы по строительству целых трех терминалов для СПГ, всегда отмечает, что российский газ дешевле по сравнению с импортом СПГ в США.

Эта оценка правильная, однако Москва не признает соглашение Германии с Вашингтоном.

Преимущества России

Без американского руководства в Европе, образуется вакуум, который Москва попытается заполнить, скорее всего, большим количеством соглашений о поставках газа. Однако российская газовая монополия в Германии и в Европе в значительной степени останется нетронутой. И вот почему.

Во-первых, российский энергетический гигант »Газпром» , который контролирует российскую сеть трубопроводов в Европе, обеспечивает около 40% потребности в газе в Европе.

Во-вторых, российский экспорт газа в Европу в прошлом году вырос на 8,1%, достигнув рекордного уровня в 193,9 млрд куб. м, даже несмотря на опасения по поводу обвинений в российском кибершпионаже и деятельности России в Сирии, на Украине и в других регионах.

Более того, российский газ действительно дешевый, как утверждает страна, и будет оставаться таковым на протяжении десятилетий. Если брать за основу стоимость газа согласно Henry Hub в размере $2,85/MMBtu, то, как оценил недавно «Газпром», с учетом затрат на переработку и транспортировку цена на американский СПГ в Европе достигнет $6/MMBtu или выше.

Цены на газ Henry Hub в настоящее время торгуются на уровне $3,151/MMBtu. За последние 52 недели американский газ торговался между $2,64/МMBtu и $3,82/MMBtu. Российский газ на европейских рынках реализуется по цене около $5/MMBtu и может торговаться по более низким ценам в будущем, так как «Газпром» отменяет индексацию цен на нефть.