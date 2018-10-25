Газовая война в Европе вышла на новый уровень 

Несмотря на почти беспрецедентное разногласие политики президентства Дональда Трампа, он одержал несколько впечатляющих внешнеполитических побед, в том числе, заставил Пекин пересмотреть нелегальную торговую практику, которая реализовывалась в течение десятилетий, вопрос кражи прав интеллектуальной собственности, безудержного меркантилизма, несправедливых торговых преимуществ для государственных компаний, в результате чего западные фонды стали свидетелями того как Китай начал превращаться в развивающуюся мировую державу наряду с США.
Теперь похоже, что недавнее выступление Трампа против европейских союзников Америки из-за их геополитически тревожной зависимости от российского газоснабжения может принести свои плоды.
Во вторник The Wall Street Journal сообщил, что в начале этого месяца канцлер Германии Ангела Меркель предложила правительственную поддержку усилиям, направленным на то, чтобы открыть Германию американскому газу, обещая пойти на «ключевую уступку президенту Трампу в его попытках ослабить захват Россией крупнейшего энергетического рынка в Европе».
Уступка Германии
За завтраком в начале этого месяца Меркель рассказала небольшой группе немецких законодателей о том, что правительство приняло решение о софинансировании строительства терминала для СПГ на $576 млн на севере Германии, сообщают люди, знакомые с ситуацией.
Согласно отчетам, проект был отложен на 10 лет из-за отсутствия государственной поддержки, но сейчас он будет действовать в центре геополитических реалий в Европе и США. Это геополитическая и дипломатическая победа Трампа, который в июне критиковал сделку Германии и России по вопросу газопровода Северный поток-2.
На встрече с журналистами и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что «крайне неуместно, когда США платят за защиту Европы от России, а Германия, самая крупная европейская экономика, заключает сделки по газу с Москвой.
И тон, и открытость замечаний Трампа приводили к резким упрекам как в США, так и среди союзников ЕС, включая большинство СМИ. Однако, похоже, президент правильно оценил ситуацию. Россия, со своей стороны, решительно отрицает любые гнусные нападки относительно контактов со своими европейскими коллегами по вопросам газоснабжения, хотя действия Москвы в прошлом говорят об ином.
Москва также утверждает, что газопровод Северный поток-2 является чисто коммерческим предприятием. Газопровод стоимостью $11 млрд протянется примерно на 759 миль (1,222 км) от российских газовых месторождений до Германии, минуя наземные маршруты через Украину, Польшу и Беларусь. Это увеличит вдвое текущую годовую мощность существующего газопровода Северный поток, равную 55 млрд куб. м. Ожидается, что он начнет действовать к концу следующего года.
Россия, которая теряет больше остальных не только с точки зрения региональной гегемонии, но и с экономической точки зрения, если Германия реализует планы по строительству целых трех терминалов для СПГ, всегда отмечает, что российский газ дешевле по сравнению с импортом СПГ в США.
Эта оценка правильная, однако Москва не признает соглашение Германии с Вашингтоном.
Преимущества России
Без американского руководства в Европе, образуется вакуум, который Москва попытается заполнить, скорее всего, большим количеством соглашений о поставках газа. Однако российская газовая монополия в Германии и в Европе в значительной степени останется нетронутой. И вот почему.
Во-первых, российский энергетический гигант »Газпром», который контролирует российскую сеть трубопроводов в Европе, обеспечивает около 40% потребности в газе в Европе.
Во-вторых, российский экспорт газа в Европу в прошлом году вырос на 8,1%, достигнув рекордного уровня в 193,9 млрд куб. м, даже несмотря на опасения по поводу обвинений в российском кибершпионаже и деятельности России в Сирии, на Украине и в других регионах.
Более того, российский газ действительно дешевый, как утверждает страна, и будет оставаться таковым на протяжении десятилетий. Если брать за основу стоимость газа согласно Henry Hub в размере $2,85/MMBtu, то, как оценил недавно «Газпром», с учетом затрат на переработку и транспортировку цена на американский СПГ в Европе достигнет $6/MMBtu или выше.
Цены на газ Henry Hub в настоящее время торгуются на уровне $3,151/MMBtu. За последние 52 недели американский газ торговался между $2,64/МMBtu и $3,82/MMBtu. Российский газ на европейских рынках реализуется по цене около $5/MMBtu и может торговаться по более низким ценам в будущем, так как «Газпром» отменяет индексацию цен на нефть.