Оценен ущерб России от некачественной еды

Ущерб России от некачественной еды оценили в $0,6 млрд в год

Развивающиеся страны ежегодно теряют $115 млрд из-за низкого качества продовольствия — сюда включены потери производительности из-за заболеваний и смертей, затраты на лечение пищевых расстройств и убытки, связанные с международной торговлей, пишет "Коммерсантъ" , ссылаясь на доклад Всемирного банка (ВБ). Его эксперты указывают, что вместо целенаправленной политики по повышению продовольственной безопасности правительства этих стран уделяют внимание лишь краткосрочным антикризисным мерам и улучшению качества экспортной продукции, игнорируя потребности внутреннего рынка.

Ежегодные потери производительности из-за заболеваний и случаев преждевременной смерти, связанных с некачественным питанием, в странах со средним и низким уровнем дохода в ВБ оценили в $95,2 млрд (в ценах 2016 года). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году некачественное питание стало причиной 600 млн случаев заболеваний, 420 тыс. из которых закончились летальным исходом, что эквивалентно 33 млн DALY — и что сравнимо с показателями туберкулеза (40 млн DALY).

53% всех случаев заболеваний и 75% смертей (72% DALY в глобальном масштабе) из-за некачественной пищи зафиксированы в странах Южной, Юго-Восточной Азии и в африканских государствах южнее Сахары (там в совокупности проживает 41% населения планеты). Из общей суммы потерь на долю стран со средневысоким доходом приходится $50,8 млрд, или 53%, средненизким — 40,6 млрд (43%), низким — $3,8 млрд (4%). В региональном разрезе $63,1 млрд составили потери азиатских стран ($30 млрд — КНР, $15 млрд — Индии), на беднейшие государства Африки пришлось $16,7 млрд, ущерб для России в ВБ оценили примерно в $0,6 млрд в год. Еще $15 млрд для всех стран составили затраты на лечение.

Помимо прямого ущерба для национальной экономики и развития человеческого потенциала проблема пищевой безопасности затрагивает и систему международной торговли продовольствием, пишет "Ъ".