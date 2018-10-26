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Китай отрекся от иранской нефти
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Китай отрекся от иранской нефти 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Китай решил отказаться от закупок нефти из Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее Пекин поддерживал Тегеран и выступал против санкций в отношении него.
По данным газеты, от закупок иранской нефти откажутся две крупнейшие нефтяные компании страны, принадлежащие государству: China National Petroleum Corporation (CNPC) и China Petrochemical Corp. Прежде они закупали около 600 тысяч баррелей в день.
Кроме того, прекратить сотрудничество с Ираном планирует один из крупнейших банков Китая Bank of Kunlun, принадлежащий CNPC. До сих пор именно через него проходили все расчеты за поставки иранского топлива.
По мнению аналитиков, у решения могут быть две главные причины: давление со стороны США, введших санкции против Ирана, и снижение цен на нефть из Саудовской Аравии. К ним привело увеличение добычи в королевстве. Так власти пытаются замять скандал с убийством журналиста Джемаля Хашкаджи.
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