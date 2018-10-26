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Германия обозначила свою позицию по «Северному потоку-2»
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Позиция ФРГ по «Северному потоку-2» остается неизменной 

Прайм + ещё 16 9 часов назад
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Позиция правительства ФРГ по проекту газопровода "Северный поток-2" остается неизменной, это коммерческий проект, однако транзит газа через Украину должен быть сохранен, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Относительно Nord Stream 2 нет новой позиции… Могу повторить еще раз позицию правительства ФРГ по Nord Stream 2. Она остается неизменной. Речь идет прежде всего о коммерческом проекте. Одновременно Германия и другие государства ЕС заинтересованы, чтобы Украина продолжала играть роль в транзите российского газа", — сказала Деммер.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство. Их лидеры уверены, что это политический проект.
Представители американской власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.
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