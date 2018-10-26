ЦБ принял решение по ключевой ставке

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, сообщается на сайте регулятора.

«С предыдущего заседания Совета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте», — отмечается в сообщении.

ЦБ также отметил сохранение неопределенности относительно дальнейшего развития внешних условий.

Ранее, 14 сентября, Банк России впервые с декабря 2014 года повысил ставку. Показатель вырос на 0,25 п.п. — до 7,5%. До этого ставка последний раз ставка повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5 п.п. — до 17%.