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ЦБ принял решение по ключевой ставке
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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, сообщается на сайте регулятора.
«С предыдущего заседания Совета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте», — отмечается в сообщении.
ЦБ также отметил сохранение неопределенности относительно дальнейшего развития внешних условий.
Ранее, 14 сентября, Банк России впервые с декабря 2014 года повысил ставку. Показатель вырос на 0,25 п.п. — до 7,5%. До этого ставка последний раз ставка повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5 п.п. — до 17%.
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