Иран пообещал нарушать санкции США

Рухани пообещал продолжить продажу нефти вопреки санкциям США

Иран продолжит продавать нефть, несмотря на введение американских санкций в отношении Тегерана. Об этом заявил иранский лидер Хасан Рухани

По его словам, утверждения США о том, что экономике Ирана не позволяют расти, неверны: за последние семь месяцев экспорт страны лишь увеличился, передаёт Mehr.

Рухани подчеркнул, что Иран намерен продавать нефть, несмотря на санкции США и вне зависимости от наличия исключений из этих ограничительных мер.

5 ноября в силу вступают санкции Соединённых Штатов в отношении Ирана.

Госдепартаменте отметили, что эти санкции станут самыми жёсткими из всех, которые когда-либо вводились против Тегерана.

По заявлениям Вашингтона, США сделают исключение по нефтяным санкциям, они не будут распространяться на восемь стран.