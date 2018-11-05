Ещё
Иран пообещал нарушать санкции США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
65.95
75.30
75.50
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.00
74.00
Индексы и котировки Brent
72.75
–0.08 Золото
1231.48
–0.07 РТС
1134.80
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1385
–0.0080
22.10
1.1465
04.11
30.10
25.10

Рухани пообещал продолжить продажу нефти вопреки санкциям США 

RT на русском + ещё 159 3 часа назад
Фото: Reuters
Иран продолжит продавать нефть, несмотря на введение американских санкций в отношении Тегерана. Об этом заявил иранский лидер Хасан Рухани.
По его словам, утверждения США о том, что экономике Ирана не позволяют расти, неверны: за последние семь месяцев экспорт страны лишь увеличился, передаёт Mehr.
Рухани подчеркнул, что Иран намерен продавать нефть, несмотря на санкции США и вне зависимости от наличия исключений из этих ограничительных мер.
5 ноября в силу вступают санкции Соединённых Штатов в отношении Ирана.
В Госдепартаменте отметили, что эти санкции станут самыми жёсткими из всех, которые когда-либо вводились против Тегерана.
По заявлениям Вашингтона, США сделают исключение по нефтяным санкциям, они не будут распространяться на восемь стран.
RT на русском: последние новости
Медведев выступил против протекционизма и санкций В ОАЭ заявили о планах увеличить добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году Мнучин заявил, что США могут принять меры против механизма ЕС по Ирану
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» останется без главного «врага»223
Россия и КНР отказываются от расчётов в долларах2
Пора домой: «Русал» зарегистрируется в России
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы56
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
10:03
В России могут закрыть BlaBlaCar
Компании Статьи
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение