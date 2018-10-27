Киев утаил план двукратного повышения цен на газ

СМИ: Киев утаил планы почти двукратного повышения цен на газ

Киев планирует дальнейшее повышение цен на газ для населения до уровня 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, об этом сообщает агентство "Украинские новости", в распоряжении которого оказалась копия постановления, удаленного с портала украинского правительства через несколько минут после его публикации.

Согласно полному проекту постановления, утвержденного Кабмином 19 октября, с первого мая 2019 года цены на газ для населения вырастут до 10 тысяч гривен за тысячу кубометров, а с первого января 2020 года — уже до уровня 12 тысяч гривен, передает агентство.

Проект постановления был утвержден правительством в ходе выполнения Киевом предварительного условия для принятия новой программы финансовой помощи от МВФ на 3,9 миллиардов долларов сроком на 14 месяцев, отмечают "Украинские новости".

Ранее интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на "собеседника, знакомого с позицией МВФ" отмечало, что Украине в рамках договоренности с Международным валютным фондом придется поднять цену на газ для населения еще на 40 процентов.

Кабмин Украины 19 октября повысил цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Цена выросла с 6, тысячи до 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве утверждали, что МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

Повышение цен на газ — одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Миссия фонда работала в украинской столице с 6 по 19 сентября и, как сообщали СМИ, выдвинула четыре условия для получения нового кредита.

Помимо увеличения цен на газ, Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Причем, по данным СМИ, речь идет о программе stand-by — из-за неспособности выполнить требования существующей программы Киев вынужден договариваться с фондом о кредите на пять-шесть миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.