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Названы сроки запуска «Турецкого потока»
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«Турецкий поток» запустят до конца 2019 года 

RT на русском + ещё 11 7 часов назад
Фото: © Турецкий поток
Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода «Турецкий поток» планируется осуществить до конца 2019 года.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы к визиту российского лидера Владимира Путина в Стамбул, где пройдёт саммит по Сирии.
Как ожидается, президент России в рамках поездки проведёт встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее в «Газпроме» сообщили о завершении строительства 95% морской части «Турецкого потока».
24 октября Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте рассказал, что Россия изучает возможность подключения Италии к проекту газопровода.
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