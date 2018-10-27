Названы сроки запуска «Турецкого потока»

«Турецкий поток» запустят до конца 2019 года

Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода «Турецкий поток» планируется осуществить до конца 2019 года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы к визиту российского лидера Владимира Путина в Стамбул, где пройдёт саммит по Сирии.

Как ожидается, президент России в рамках поездки проведёт встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

Ранее в «Газпроме» сообщили о завершении строительства 95% морской части «Турецкого потока».

24 октября Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте рассказал, что Россия изучает возможность подключения Италии к проекту газопровода.