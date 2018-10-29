Волкер объяснил повышение цен на газ на Украине

«Сделав этот шаг сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора на Украине и всей экономики», — заявил он, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Волкера, повышение цен на газ будет способствовать стабильности в энергетической сфере Украины. «И, как я уже сказал, система субсидий от правительства должна будет компенсировать возможный негативный эффект данного решения для населения», — добавил он.