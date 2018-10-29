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Волкер объяснил повышение цен на газ на Украине
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Волкер объяснил повышение цен на газ на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер прокомментировал решение Киева в очередной раз повысить цены на газ.
«Сделав этот шаг сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора на Украине и всей экономики», — заявил он, передает «Интерфакс-Украина».
По словам Волкера, повышение цен на газ будет способствовать стабильности в энергетической сфере Украины. «И, как я уже сказал, система субсидий от правительства должна будет компенсировать возможный негативный эффект данного решения для населения», — добавил он.
Напомним, правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5%, ради соглашения с МВФ о новых траншах. При этом источники сообщали, что цена на газ для населения Украины может вырасти еще на 40%.
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