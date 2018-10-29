Обвал американских фондовых рынков: причины и последствия

Распродажа на Wall Street набирает обороты, и происходит это накануне промежуточных выборов в Конгресс США , намеченных на 6 ноября. Сложившаяся ситуация не на руку администрации Трампа и неблагоприятна для мировых рынков, считают аналитики.

Основной обвал произошел в минувший четверг. Dow Jones потерял около 2,5%, S&P 500 — более 3%, Nasdaq рухнул на 4,5%. В пятницу американские индексы продолжили свободное падение, и антилидером вновь стал высокотехнологичный Nasdaq. Почему падает американский фондовый рынок?

Иван Копейкин , независимый эксперт: «Американский рынок в последнее время падает на фоне достаточно сильной перекупленности. Плюс ужесточение денежной кредитной политики со стороны ФРС . Ну и плюс отчетности достаточно неуверенные, особенно, в частности, таких гигантов, как Amazon Google , что, в общем, последние дни, недели прошедшие не побудили инвесторов к локальному продолжению бегства из американских рискованных активов. В дальнейшем, конечно, эта ситуация немножечко сгладится. То есть, вероятно, мы не увидим более сильного падения в краткосрочной именно перспективе. Скорее всего, будет некая болтанка, боковое движение и в ту сторону, и в другую. То есть вряд ли с возможностью продолжения сильного роста, но какой-то большей стабилизации, наверное, мы в ближайшее время мы увидим. Здесь опять же из факторов, которые в пользу рисковых активов выступают, — стимулирование китайской экономики, которое мы на прошлой неделе увидели, сможет дополнительно подтолкнуть к небольшому повышению спроса активов по всему миру».

Пока еще основные макроэкономические показатели американской экономики находятся на хорошем уровне. Речь об уровне безработицы, инфляции и индексе потребительского оптимизма. Тем не менее большинство инвесторов считают, что повышение ставок Федрезервом уже начало негативно сказываться на ряде индикаторов, в частности ставки по ипотеке достигли примерно 5%.

И уже есть проблемы на рынке недвижимости, в частности с продажами новых домов. Это, безусловно, отражается на котировках акций. Для нынешних американских властей в преддверии выборов это не лучшее время, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов

— То, что начинаются определенные проблемы в американской экономике, в частности на рынке жилья, естественно, может сказаться на выборах в США и ослабить позиции Трампа Республиканской партии . Не зря сам президент США Дональд Трамп все время говорит, что ФРС сошла с ума, и считает, что нельзя усердствовать с повышением ставок. В частности, считается, что Джордж Буш проиграл президентские выборы, потому что были повышены ставки ФРС США. Такая же проблема может быть и у администрации Трампа.

— На нашем рынке как-то это отразится?

— Ну, если достаточно скоро можно ждать рецессию американской экономики, это, безусловно, замедлит темпы роста всей мировой экономики, поэтому это может вызвать проблемы для России. В частности, привести к снижению цен на нефть, что приведет к более слабому курсу рубля. Ну, естественно, когда будут падать американские рынки акций, то российский рынок, как и большинство других мировых рынков фондовых, тоже снижается вслед за Америкой. Кстати, обращаю внимание, что в этом году у нас очень сильно уже упали китайские акции. Это еще один такой тревожный сигнальчик для российского рынка. Но если будет продолжать падать американский рынок, конечно, мы увидим гораздо более низкие индексы на Московской бирже

Рынок российских акций четвертую неделю подряд завершил снижением на внешнем негативе. Индексы Московской биржи и РТС опустились ниже психологически важных уровней 2300 и 1100 пунктов соответственно, несмотря на поддержку со стороны подорожавшей нефти. По итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 1,7%, а РТС — 2%. За неделю отечественные индексы снизились примерно на 2,5%, а рубль подешевел к доллару на 31 копейку.