Названы регионы с самым низким уровнем безработицы в РФ

Названы российские регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы

Уровень безработицы в России в августе достиг минимального значения за многолетний период наблюдений — 4,6%: самый низкий показатель у Москвы (1,2%), самый высокий у Ингушетии (26,5%), свидетельствуют результаты исследования РИА Новости

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг регионов России по уровню безработицы. В августе уровень безработицы составил 4,6%, в то время как безработица в странах еврозоны в августе составила 8,1%, что также стало самым низким показателем за десятилетний период.

Согласно рейтингу, в 39 российских регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. А эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что во второй половине 2018 года показатели существенно меняться не будут.

Портрет безработного

Численность рабочей силы в июне-августе 2018 года составила 76,2 миллиона человек, из них 3,5 миллиона человек — не трудоустроены. В первой половине года безработных было несколько больше и снижение их количества летом, которое может быть связано с сезонным фактором, проходило на фоне роста номинальных заработных плат.

Средний возраст российского безработного — 35 лет. Средний срок, который уходит на поиски работы, составляет 6,9 месяца, при этом четверть безработных (25,6%) тратит на это год и более.

Из 3,5 миллионов безработных, которые приняли участие в исследовании, четверть (26,4%) — это молодежь от 15 лет до 25 лет, 18% — лица от 50 лет и старше.

Динамика

По итогам июня-августа 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 58 российских регионах уровень безработицы снизился, в шести — не изменился и в 21 регионе вырос.

Лидером по положительной динамике стала Республика Марий Эл, где уровень безработицы снизился на 2,7 процентных пункта до 3,4%. Кроме того, на 2,3 процентных пункта снизился уровень безработицы в Орловской области и Республике Северная Осетия — Алания, составив 4,5% и 8,9% соответственно. В Еврейской автономной области безработица в летние месяцы снизилась на 2,1 процентный пункт до 7,2%.

Безработица выросла в Карачаево-Черкесской Республике на 1,1 процентный пункт и составила 12,1% — это самая большая динамика роста в стране.

Лидеры и аутсайдеры

В Москве самый низкий уровень безработицы в стране — на каждого безработного приходится две вакансии, о которых заявили работодатели в службу занятости населения. Низкие уровни безработицы также в Санкт-Петербурге (1,4%), Ямало-Ненецком автономном округе (2%), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (2,3%) и Московской области (2,6%).

В Ямало-Ненецком автономном округе на каждого безработного приходится три вакансии на бирже труда. Преобладание вакансий над числом безработных говорят как о несоответствии предъявляемых квалификационных требований, так и зарплатных ожиданий. В других регионах это несоответствие еще более выражено.

Уровень безработицы превышает 10% в семи российских регионах: Республике Ингушетии (26,5%), Республике Тыва (19%), Чеченской Республике (13,8%), Карачаево-Черкесской Республике (12,1%), Республике Дагестан (10,7%), Республике Алтай (10,2%) и Забайкальском крае (10,2%). В Дагестане, Ингушетии и Чечне наблюдается небольшое улучшение ситуации, что выражается в снижении уровня безработицы, но тем не менее, во всех регионах замыкающей рейтинг группы наблюдается дефицит открытых вакансий, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента напряженности на рынке труда.